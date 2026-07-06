Camion si ribalta sulla Cassino-Sora: autista in gravi condizioni, elitrasportato

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la superstrada Cassino-Sora, nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato invadendo tutte le corsie di marcia e terminando la propria corsa contro un muro.Ad avere la peggio è stato il conducente del camion, rimasto gravemente ferito. Dopo i primi soccorsi prestati dal personale sanitario, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza in un ospedale di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici.

A seguito dell’incidente, la superstrada è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino.