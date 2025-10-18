Camera di Commercio: Tre nuovi bandi per genitorialità territori e formazione

La Camera di Commercio rilancia il piano di sostegno al sistema economico locale.

Acampora: “Manovra da oltre 867mila euro. Un segnale concreto di fiducia e vicinanza alle imprese. Altri strumenti di supporto sono già pronti ad esser approvati”

La Giunta della Camera di Commercio Frosinone Latina ha approvato tre nuovi bandi a valere sul piano di azioni 2025, dando piena attuazione agli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio camerale.

Un pacchetto di misure che guarda alla crescita delle imprese, alla valorizzazione dei territori e al rafforzamento del legame tra formazione e lavoro, con una dotazione complessiva di oltre 867mila euro.

Sviluppo dei territori

Il primo bando, dedicato allo sviluppo dei territori, destina 400mila euro ai Comuni delle province di Frosinone e Latina per sostenere iniziative di promozione economica e valorizzazione locale.

Le amministrazioni potranno presentare progetti di rilievo provinciale o superiore, anche con interventi specifici a favore del commercio di prossimità.

Formazione e lavoro

Il secondo bando, “Formazione Lavoro 2025”, mette a disposizione 367mila euro per incentivare percorsi di PCTO, stage e tirocini destinati a studenti di scuole superiori, ITS Academy e Università.

Un’iniziativa che rafforza il ponte tra sistema formativo e imprese, sostenendo l’orientamento e la crescita delle competenze giovanili in coerenza con la missione camerale.

Sostegno alla genitorialità e nuove imprese

Il terzo bando, “Creazione di imprese a sostegno della genitorialità”, mette a disposizione 100mila euro per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali dedicate ai servizi di supporto per favorire un’adeguata conciliazione tra lavoro e vita privata.

L’obiettivo è promuovere modelli innovativi di welfare a vocazione sociale, sostenendo chi sceglie di avviare un’attività imprenditoriale orientata all’offerta di servizi di supporto alla genitorialità, migliorando le condizioni di chi fa impresa e di chi lavora nelle aziende. Il contributo potrà arrivare fino a 15mila euro a fondo perduto per ogni nuova attività, con una premialità per l’imprenditoria femminile.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i relativi bandi sul sito della Camera di Commercio insieme a tutte le modalità di partecipazione.

“Con questi tre bandi – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora – diamo attuazione a una nuova fase di politiche attive a supporto del tessuto produttivo. Sosteniamo la creazione d’impresa, accompagniamo i Comuni nella valorizzazione dei territori e rafforziamo il legame tra scuola, università e mondo del lavoro. È un segnale concreto di fiducia e vicinanza alle imprese del nostro sistema economico. Ma non ci fermiamo qui: altri strumenti di sostegno sono già pronti a essere approvati nelle prossime settimane, per dare continuità a un impegno che guarda a uno sviluppo sostenibile, inclusivo e radicato nei territori”.