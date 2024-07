Camera di Commercio, ok all’assestamento di bilancio Interventi per un ulteriore milione di euro: manovra economia da oltre 8 milioni di euro

Dalla Camera di Commercio Frosinone Latina importanti novità per le imprese e per il territorio. Il Consiglio camerale ha approvato l’assestamento di bilancio predisposto dalla Giunta camerale. Una manovra di continuità, nel solco del nuovo corso dell’Ente, per garantire sostegno alle imprese. Nuovi interventi economici per 1.141.258, 23 euro su un totale di 8.007.674,84 euro. Tra i principali aggiornamenti delle azioni da sostenere, ci sono: 200.000,00 euro per il Bando PID, per uno stanziamento totale di 500.000,00 euro; 150mila euro per il Bando Internazionalizzazione, per un totale di 300mila euro; 211.000,00 euro per “Formazione Lavoro”, con un incremento di 100mila euro dello stanziamento per l’adozione di nuovi Bandi; 400.000,00 per un Bando volto allo sviluppo dei territori. All’Azienda Speciale Informare 150.000,00 euro – oltre all’utilizzo di economie di bilancio pari a 65.000,00 euro per completare e implementare le attività legate all’economia del mare e al Blue Forum.

Ok al Protocollo con la Prefettura di Frosinone

Dopo il Consiglio, ha fatto seguito la riunione della Giunta camerale che ha dato il via libera al Protocollo d’intesa con la Prefettura di Frosinone finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte in favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali.

Bando certificazione delle competenze nelle filiere

La Giunta camerale, nell’ambito del progetto Formazione lavoro, ha approvato un nuovo Bando per la Certificazione delle Competenze nelle filiere della Meccanica-Meccatronica e Automazione, Turismo, Tessile-abbigliamento-moda, con una dotazione complessiva di 50.000,00 euro, per incentivare e supportare la partecipazione delle imprese a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento finalizzati alla certificazione di parte terza delle competenze acquisite durante le esperienze degli studenti in azienda.

“Voglio complimentarmi con tutta la squadra della Camera di Commercio per il lavoro svolto. Una manovra importante dalla quale nessuno è stato escluso. Le prime misure sono andate sold out, segno che gli interventi predisposti rappresentano una boccata d’ossigeno per il tessuto imprenditoriale dell’area vasta Frosinone Latina. Ringrazio tutti i consiglieri per il raggiungimento di questo risultato prova tangibile dell’impegno dell’ente camerale per la crescita e lo sviluppo economico dei territori”. – Ha commentato il Presidente Giovanni Acampora.