Camera di Commercio Frosinone/Latina, gli auguri di Pompeo al presidente Acampora

“Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni al neo presidente della Camera di Commercio Frosinone/Latina, Giovanni Acampora, eletto ieri alla guida dell’Ente che vede riunite le due province. Un incarico tanto importante quanto impegnativo per un’area di oltre un milione di persone e più di centomila imprese che ha tra gli obiettivi principali proprio quelli di far emergere le potenzialità di entrambi i territori, nell’ottica di una gestione inclusiva, partecipata, allargata ma, soprattutto, come ha detto bene lo stesso presidente, innovativa e improntata al modello di un ente digitalizzato e al passo con i tempi“.

Così il presidente della Provincia e presidente di Upi Lazio, Antonio Pompeo, in merito alla nomina del nuovo presidente della Camera di Commercio Frosinone/Latina, Giovanni Acampora.

Pompeo, inoltre, ha sottolineato la grande opportunità per le due province di intraprendere un percorso condiviso di sviluppo e crescita imprenditoriale attraverso una stessa rotta.

“Incentivare e valorizzare le risorse, le capacità professionali, le eccellenze imprenditoriali di entrambi i territori – sottolinea ancora Pompeo – significa rafforzare la collaborazione senza alterarne caratteristiche specifiche. Le dichiarazioni rese dal presidente Acampora, subito dopo la sua elezione, mi sembra vadano proprio in questa direzione: transizione digitale, alternanza scuola-lavoro, filiere produttive aggregate, economia sostenibile sono tutte direttrici fondamentali attraverso le quali orientare lo sviluppo e la crescita delle nostre province. Da parte mia – ha concluso Pompeo – confermo e rinnovo la mia disponibilità e quella dell’ente che rappresento per un percorso improntato alla collaborazione e al dialogo, nell’interesse dei territori e del loro tessuto imprenditoriale, a partire dal tema del sistema infrastrutturale di collegamento tra le due province”.

