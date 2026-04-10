Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Turriziani è il nuovo Vicepresidente vicario

Si è riunita ieri, 9 aprile 2026, presso la sede legale di Latina, la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, chiamata ad affrontare un ordine del giorno particolarmente rilevante per l’avvio della nuova consiliatura.

In apertura, la Giunta ha proceduto alla nomina, tra i suoi componenti, del nuovo Vicepresidente vicario dell’Ente camerale: eletto con consenso unanime Giovanni Turriziani, un lungimirante imprenditore frusinate con una lunga esperienza nel sistema della rappresentanza industriale. Presidente di Unindustria Frosinone dal 2016 al 2020 e successivamente Vicepresidente di Unindustria con delega alla Green Economy, è Procuratore generale della Turriziani Petroli. Nel corso del suo mandato associativo ha guidato il confronto su temi cruciali per il territorio, promuovendo con forza l’economia circolare, la produzione sostenibile e l’aggregazione territoriale.

«Sono contento e onorato di assumere questo ruolo per cui sono riconoscente sia al Presidente Acampora sia a tutti i membri di Giunta. Siamo subito al lavoro per continuare nella programmazione d’interventi a sostegno dei diversi settori economici di tutto il Lazio meridionale». – Ha commentato a margine Turriziani.

Il Presidente Giovanni Acampora, che ha fortemente voluto Turriziani Vicepresidente vicario, ottenendo la sua nomina in modo unanime, ha rivolto al neo vicepresidente un augurio di buon lavoro, sottolineando come «la sua esperienza e la sua visione strategica rappresentino un valore aggiunto per l’Ente. Giovanni è una persona leale e corretta, un grande imprenditore che, sono certo, che saprà affiancarmi con equilibrio e determinazione, contribuendo a rafforzare il ruolo della Camera come punto di riferimento per le imprese delle nostre due province».

Tra i punti centrali della seduta anche la predisposizione del Programma Pluriennale 2026-2031, che ora sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio camerale. Il documento rappresenta la “barra di navigazione” dell’Ente per l’intero mandato, in un contesto economico internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche, dall’inasprimento dei dazi e da una crescente instabilità dei mercati. Nella stessa seduta, anche l’approvazione delle linee guida del Bando destinato alle imprese agrituristiche delle due province e alla cui prossima emanazione provvederà l’Azienda Speciale Informare.

La Giunta ha poi predisposto anche il bilancio d’esercizio 2025 dell’Ente, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio. Approvato dal Consiglio di Amministrazione anche il bilancio 2025 dell’Azienda Speciale Informare, che sarà oggetto di esame da parte del Consiglio camerale.

Una seduta, dunque, che segna un passaggio chiave per l’azione della Camera di Commercio Frosinone Latina, chiamata a consolidare il percorso avviato e a proiettare il sistema produttivo locale verso nuove traiettorie di sviluppo.

In chiusura dei lavori, il Presidente Giovanni Acampora ha dichiarato: «Con la nomina del Vicepresidente vicario e con la predisposizione del Programma Pluriennale 2026-2031 compiamo un passaggio decisivo per dare piena operatività alla nuova governance. In un contesto economico complesso, servono visione, coesione e capacità di assumere decisioni rapide e concrete».

«La Giunta che oggi entra nel vivo dell’attività – ha aggiunto – è espressione di un equilibrio territoriale e settoriale costruito attraverso il dialogo con il sistema associativo. Continueremo a lavorare in sinergia con associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, istituzioni, ordini professionali e associazioni dei consumatori, perché solo attraverso un gioco di squadra autentico possiamo rafforzare la competitività delle imprese e sostenere lo sviluppo delle nostre province. Abbiamo davanti un nuovo quinquennio impegnativo – ha concluso Acampora – ma anche ricco di opportunità. Metteremo al centro innovazione, sostenibilità, legalità ed etica dell’impresa, con l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo verso una crescita solida, inclusiva e duratura».