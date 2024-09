Camera di Commercio Frosinone Latina: concorso per funzionari

La Camera di Commercio Frosinone Latina ha pubblicato un bando di concorso per funzionari.

Si prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 unità – profilo professionale di funzionario esperto attività istituzionali, organizzative ed economico – patrimoniali.

La procedura selettiva è rivolta a laureati.

Per candidarsi c’è tempo fino al 23 settembre 2024. Di seguito presentiamo tutte le informazioni utili sui requisiti richiesti, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

REQUISITI RICHIESTI

Per candidarsi al concorso funzionari della Camera di Commercio Frosinone Latina sono necessari i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ossia:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure di altre categorie indicate nell’avviso;

italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure di altre categorie indicate nell’avviso; età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente limite per il collocamento a riposo;

non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente limite per il collocamento a riposo; idoneità psico – fisica allo svolgimento delle mansioni cui il bando si riferisce;

allo svolgimento delle mansioni cui il bando si riferisce; godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non aver riportato provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Si precisa che la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell’art.445, comma 1 bis, c.p.p.. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Si precisa che la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell’art.445, comma 1 bis, c.p.p.. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo).

TITOLO DI STUDIO

I concorrenti devono possedere, oltre ai requisiti generali sopra elencati, anche uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze

politiche oppure lauree specialistiche o magistrali ad esse equiparate, nonché titoli

equipollenti;

(vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche oppure lauree specialistiche o magistrali ad esse equiparate, nonché titoli equipollenti; diploma di laurea breve in discipline attinenti a quelle dei corsi di laurea suddetti:

– Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

– Scienze Economiche (L-33);

– Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36);

– Scienze dei Servizi Giuridici (L-14);

– Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18);

– titoli equiparati.

RISERVE DI POSTI

Si segnala che sui posti disponibili operano le seguenti riserve:

n. 1 posto a favore dei militari delle Forze Armate;

a favore dei militari delle Forze Armate; n. 1 posto per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Per ulteriori informazioni, leggete il nostro approfondimento sulla riserva per Servizio Civile nei concorsi pubblici.

COME AVVIENE LA SELEZIONE

La procedura si articola in una eventuale preselezione, da svolgersi nel caso in cui il numero dei candidati superi le 40 unità. Detta prova consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla.

La selezione sarà espletata attraverso due prove d’esame: una scritta e una orale.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

legislazione, funzioni e competenze delle Camere di Commercio, nonchè strumenti di

programmazione strategica delle attività camerali;

programmazione strategica delle attività camerali; diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, normativa in materia di

prevenzione della corruzione, di trasparenza e di privacy e Codice dell’Amministrazione

Digitale;

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, normativa in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di privacy e Codice dell’Amministrazione Digitale; gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione;

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Codice dei Contratti pubblici, con particolare riferimento al ciclo di vita degli appalti,

programmazione, digitalizzazione e trasparenza.

La prova orale sarà così strutturata:

un colloquio su alcune o tutte le materie oggetto della prova scritta (massimo 24 punti);

su alcune o tutte le materie oggetto della prova scritta (massimo 24 punti); una prova attitudinale volta ad accertare le capacità comportamentali, incluse quelle

relazionali, e le attitudini coerenti con il profilo professionale, intese come competenze

trasversali – soft skills (massimo 6 punti) di cui all’art. 1 del bando.

Nel corso della prova orale si procederà inoltre a verificare, ai fini del conseguimento del giudizio di

idoneità:

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza della lingua inglese.

La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso della Camera di Commercio Frosinone Latina, insieme agli allegati richiesti nel bando, potrà essere presentata fino al 23 settembre 2024 esclusivamente online, mediante l’applicativo raggiungibile da questa pagina.

Si avvisano i candidati che la piattaforma è accessibile con credenziali SPID e che nell’istanza è obbligatorio indicare il proprio indirizzo PEC. Chi non avesse una casella di posta elettronica certificata può leggere in questo articolo come attivarne una in soli 30 minuti, da casa.

Inoltre, per prendere parte alla selezione, è richiesto il versamento di un contributo di partecipazione di € 10,00.

BANDO

Per tutti i dettagli invitiamo gli interessati a leggere con attenzione il BANDO (Pdf 272 KB) di concorso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 68 del 23-08-2024.

Informiamo che l’avviso integrale è reperibile in questa sezione del sito web della Camera di Commercio.

FONTE TICONSIGLIO.COM