Camera di Commercio Frosinone Latina: Bando Formazione Lavoro 2025, prorogato il termine per presentare domanda

La Camera di Commercio Frosinone Latina proroga la scadenza al 1° aprile 2026: 367mila euro per tirocini, PCTO e percorsi ITS .

Con deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 28 gennaio 2026, la Camera di Commercio di Frosinone Latina ha disposto la proroga al 1° aprile 2026, alle ore 21:00, del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al “Bando Formazione Lavoro – Anno 2025”, approvato con deliberazione di Giunta n. 66 del 14 ottobre 2025.

La decisione consente alle imprese del territorio di avere più tempo per accedere alle risorse messe a disposizione dall’ente camerale, pari complessivamente a 367.000 euro, finalizzate a sostenere concretamente l’inserimento dei giovani nei percorsi di formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro.

Il bando prevede l’erogazione di voucher fino a un massimo di 12.000 euro per ciascuna impresa, a sostegno delle seguenti esperienze:

– Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);

– stage e tirocini formativi svolti con gli ITS Academy;

– tirocini curriculari a favore degli studenti universitari.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart, entro il nuovo termine fissato alle ore 21.00 del 1° aprile 2026.

I voucher sono riconosciuti per esperienze realizzate nei seguenti periodi:

* Linea 1: dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2025;

* Linea 2: dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025.

I percorsi ammissibili devono essere svolti presso la sede legale o un’unità locale dell’impresa ospitante situata nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, sulla base di convenzioni stipulate con Istituti scolastici, ITS Academy o Università.

Tra i requisiti per poter presentare domanda è prevista, tra l’altro, l’iscrizione al Registro nazionale alternanza scuola-lavoro e il rispetto degli obblighi in materia di assicurazione contro i danni catastrofali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La Camera di Commercio ricorda inoltre che, con deliberazione di Giunta n. 78 del 2 dicembre 2025, è stata integrata una specifica previsione del bando per evitare duplicazioni nell’erogazione dei voucher, introducendo il requisito del non aver già beneficiato di analoghi contributi per gli stessi studenti e per gli stessi periodi, né di altri aiuti pubblici sulle medesime attività.