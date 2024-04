Camera di Commercio Frosinone Latina, approvato il Bilancio dell’esercizio 2023

Nuovi ingressi in Consiglio e Giunta Camerale. La soddisfazione del Presidente Acampora

Nella giornata di ieri, 29 aprile 2024, il Consiglio Camerale della Camera di Commercio Frosinone Latina ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2023, che chiude con un avanzo economico; conti in ordine per l’Ente ed una solidità economico-patrimoniale che permetterà di guardare con slancio ed ottimismo alle nuove attività da programmare per il prossimo futuro.

Nello stesso Consiglio Camerale si sono insediati due nuovi consiglieri che hanno prestato giuramento e preso parte alla prima riunione: si tratta di Loreto Pantano – Presidente CNA Frosinone – eletto anche quale nuovo membro di Giunta, in rappresentanza del settore artigiano e di Giuseppe Testa – Presidente di Confcooperative Lazio Sud.

“L’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2023 – ha commentato il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora – attesta la regolarità dei conti facendo del nostro un ente virtuoso e segue un’ottica di continuità del lavoro svolto in questi anni al fianco delle imprese dell’area vasta Frosinone Latina, con l’obiettivo primario di rafforzare l’economia dei territori. I conti in perfetto ordine ci consentiranno di guardare alle nuove progettualità da mettere a terra per far fronte alle esigenze del nostro tessuto imprenditoriale. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra fatto di impegno e dedizione. Mi preme per questo ringraziare tutta la struttura dell’Ente: ogni singolo componente, dai dirigenti agli uffici tecnici, ha permesso di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ed è questa la vision con la quale continueremo ad operare per il bene delle nostre imprese, lavorando in sinergia con gli imprenditori, con le associazioni di categoria, con le sigle sindacali, con gli ordini professionali, con il mondo dell’istruzione e dialogando con i rappresentanti politici dei territori”.

Poi il Presidente Acampora ha voluto augurare buon lavoro ai neo eletti Pantano e Testa. Congratulandosi con loro ha commentato: “Sono certo che entrambi, ognuno per il proprio ruolo, sapranno operare nell’interesse delle imprese e dei territori seguendo la mission dell’Ente. Possiamo vantare una solidità economica, oggi nuovamente certificata, per rispondere alle istanze del tessuto produttivo delle nostre province. Istanze che Pantano e Testa sapranno raccogliere – considerata la loro esperienza di lungo corso – e trasformare in azioni concrete. Perché l’ascolto del territorio va in tandem con le proposte nelle sedi istituzionali opportune. I riscontri e gli obiettivi sinora raggiunti saranno di ulteriore stimolo per continuare a lavorare insieme con la medesima determinazione”. – Ha concluso il Presidente.

