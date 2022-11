Camera di Commercio Frosinone – Latina, Acampora: “Una scommessa vincente per il rilancio dei territori”

Il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ha partecipato alla cerimonia per i 30 anni dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio. Presente anche il direttore regionale di Confcommercio Lazio, Salvatore Di Cecca “30 anni al servizio del settore turismo del Lazio”: ieri, al Salone delle Fontane di Roma, in una sala gremita, l’EBTL – L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio – ha celebrato i suoi 30 anni di attività condividendo risultati ottenuti e progetti futuri. Assessori, aziende, organizzazioni sindacali e associazioni, in tanti sono intervenuti per il trentennale. Tra i presenti, il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora ed il direttore regionale di Confcommercio Lazio, Salvatore Di Cecca, in rappresentanza dello Sportello EBTL Lazio Sud.“Il turismo è uno dei settori trainanti per l’economia delle province di Frosinone e Latina e dell’intera regione Lazio. – Ha commentato il presidente Acampora a margine dell’evento nel corso del quale sono stati presentati i dati sull’occupazione pre e post pandemia nel settore– Dalla lettura dei dati è stata evidenziata, ancora una volta, la difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel comparto a seguito del Covid-19. Un fenomeno che stiamo monitorando ormai da mesi, mettendo in campo tutti i mezzi e le risorse utili ad uscire dall’impasse. In quest’ottica è fondamentale il lavoro portato avanti dall’EBTL. Quella dell’Ente Bilaterale Turismo è una scommessa vincente per il rilancio dei territori del Lazio. La prova che i risultati si ottengono solo lavorando insieme, con unità di intenti ed attivando le giuste sinergie tra pubblico e privato. I flussi turistici sono tornati ad aumentare ma il mercato del lavoro stenta ancora a superare lo shock della pandemia. Occorre analizzare a fondo le cause per poter individuare le azioni correttive necessarie. Il Covid ha messo a rischio l’intero settore con ripercussioni su tutta la filiera legata al turismo. Ora è il momento di invertire la rotta, con la consapevolezza che, come testimoniano le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, questo sarà il settore economico che crescerà maggiormente nei prossimi anni. Un settore che dovrà rappresentare per l’area vasta di Frosinone e Latina, così come per l’intera regione, il volano per uscire dalla crisi economica”.

comunicato stampa