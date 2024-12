Camera di Commercio, approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2025. Varati due nuovi Bandi

Il Presidente Acampora illustra i dettagli della manovra economica da oltre 7 milioni di euro

Il Consiglio camerale ha approvato all’unanimità il Preventivo economico per l’esercizio 2025 predisposto dalla Giunta camerale. Un importante risultato per la Camera di Commercio Frosinone Latina.

Con deliberazione consiliare n.12, del 31 ottobre 2024, è stato dato il via libera alla Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2025, in cui sono stati indicati gli obiettivi dell’Ente da conseguire nel medesimo esercizio. Conseguentemente, la Giunta Camerale, con delibera n.86, del 4 dicembre 2024, ha provveduto alla predisposizione del preventivo per l’esercizio 2025. In sostanza, l’impegno economico dell’Ente viene ulteriormente rafforzato per fare fronte alle crescenti difficoltà dell’attuale contesto economico: sfiorano i 7,2 milioni di euro le risorse messe a disposizione per gli interventi economici a favore dell’area vasta di Frosinone Latina.

Il nuovo anno si aprirà, dunque, nel segno della continuità, al fianco delle imprese delle due province, con un impegno economico rafforzato dall’Ente rispetto al 2024 nell’ottica di dare nuovo impulso all’economia dei territori. Il documento di programmazione economica rappresenta una previsione delle risorse e degli oneri basata su elementi ragionevolmente concreti e stimati con criteri prudenziali.

Nel corso della riunione, tenutasi nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, il Consiglio della Camera di Commercio del Basso Lazio ha condiviso la relazione del Presidente Giovanni Acampora che ha evidenziato “la necessità di proseguire con sempre maggiore determinazione nel programmare azioni progettuali basate sulla concretezza ed in coerenza con le istanze del mondo delle imprese”.

“Il documento di programmazione economica della Camera di Commercio Frosinone-Latina per il 2025 – ha commentato Acampora – va nella direzione della continuità delle azioni che l’ente camerale sta portando avanti, con uno stanziamento economico che è stato ulteriormente implementato, ascoltando le sigle sindacali, gli ordini professionali e il mondo dell’istruzione, dialogando con i rappresentanti politici dei territori a tutti i livelli istituzionali. Un modus operandi, quello di lavorare in squadra, che ci ha guidati fin dall’insediamento della nuova governance e che, nel corso dell’intero mandato, è stato concretizzato grazie alle sinergie che nel tempo sono andate crescendo.

L’impegno è notevole – ha aggiunto il Presidente – con una manovra finanziaria che anche quest’anno è senza precedenti da parte dell’Ente. 7.198.644,00 euro la cifra stanziata in favore dei settori/aree economiche di riferimento: Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura e Industria con una particolare attenzione agli asset strategici della Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, dell’Internazionalizzazione, della Certificazione delle competenze, dell’Economia del mare, dell’imprenditoria femminile e, quest’anno, del Giubileo ormai alle porte”.

Poi il presidente Acampora ha illustrato i dettagli della manovra: “In particolare – ha spiegato – con l’utilizzo di avanzi patrimonializzati di quasi 4 milioni di euro, i progetti finanziati anche con l’incremento del 20% del diritto annuo riguardano PID; Formazione Lavoro e Internazionalizzazione. Abbiamo poi finanziato l’analisi di tematiche di interesse per il territorio, in sinergia soprattutto con il sistema universitario, con un Osservatorio permanente su lavoro, legalità e territorio. Risorse importanti sono state messe in campo per l’imprenditoria femminile, anche con la partecipazione ad eventi per favorire l’equità di genere nel mercato del lavoro”.

Due nuovi Bandi

“Tra le principali azioni messe in campo – ha sottolineato il Presidente Acampora – vanno evidenziati i Bandi per: Turismo, Pubblici esercizi, Videosorveglianza, Associazioni di categoria e per il Supporto alla genitorialità e agli ITS. Inoltre, la Giunta ha varato proprio oggi due nuovi Bandi per l’Internazionalizzazione, con una dotazione finanziaria di 400.000,00 euro e per la Doppia Transizione Digitale ed Ecologica tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) con uno stanziamento complessivo di 550.000,00 euro. Con il primo Bando, la Camera di Commercio intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. Per quel che concerne invece la Doppia Transizione, il Bando voucher rientra nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0 e intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI in tutti i settori economici, attraverso il sostegno fattivo alle iniziative di digitalizzazione ed a quelle volte a favorire approcci green oriented”.

L’Azienda Speciale in prima linea per lo sviluppo

“3.450.000,00 euro andranno a finanziare, attraverso l’attività dell’Azienda Speciale Informare, il raggiungimento di obiettivi strategici camerali. – Ha aggiunto ancora Acampora illustrando i principali ambiti di intervento – Abbiamo operato per la Formazione degli Ordini professionali; per la valorizzazione delle filiere del turismo, del cineturismo, del turismo termale. Grande attenzione è stata posta anche per quel che concerne la valorizzazione dei territori collinari e montani e le eccellenze vitivinicole. Tra gli asset centrali anche l’economia circolare; l’Automotive; il settore Chimico-Farmaceutico; l’agricoltura e l’artigianato artistico. Restando in tema di arte, abbiamo sostenuto iniziative in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti.

Mi preme ringraziare tutti i Consiglieri per l’impegno, perché questo è un programma partecipato e ringrazio tutta la struttura camerale e l’Azienda Speciale Informare che sono come sempre in prima linea al fianco delle imprese e delle Istituzioni dei nostri territori”. – Ha concluso il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina.