Camera di Commercio, approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2024

Il Presidente Acampora illustra i dettagli della manovra economica.

Il Consiglio camerale ha approvato all’unanimità il Preventivo economico per l’esercizio 2024 predisposto dalla Giunta camerale. Un importante risultato per la Camera di Commercio Frosinone Latina.

Con deliberazione consiliare n.10, del 31 ottobre 2023, è stata approvata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2024, in cui sono stati indicati gli obiettivi dell’Ente da conseguire nel medesimo esercizio. Conseguentemente, la Giunta Camerale, con delibera n.81, del 30 novembre 2023, ha provveduto alla predisposizione del preventivo per l’esercizio 2024. In sostanza, l’impegno economico dell’Ente viene ulteriormente rafforzato per fare fronte alle crescenti difficoltà dell’attuale contesto economico: superano i 6,8 milioni di euro le risorse messe a disposizione per gli interventi economici a favore dell’area vasta di Frosinone Latina.

Il nuovo anno si aprirà, dunque, nel segno della continuità, al fianco delle imprese delle due province, con l’obiettivo di rafforzare e dare maggiore impulso all’economia dei territori.

Il documento di programmazione economica per il prossimo anno rappresenta una previsione delle risorse e degli oneri basata su elementi ragionevolmente concreti e stimati con criteri prudenziali.

Nel corso della riunione, tenutasi nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, il Consiglio della Camera di Commercio del Basso Lazio ha condiviso la relazione del Presidente Giovanni Acampora che ha evidenziato “la necessità di proseguire con sempre maggiore determinazione nel programmare azioni progettuali basate sulla concretezza ed in coerenza con le istanze del mondo delle imprese”.

“Il documento di programmazione economica della Camera di Commercio di Frosinone-Latina per il 2024 – ha commentato Acampora – va nella direzione della continuità delle azioni che l’ente camerale sta portando avanti, con uno stanziamento economico che è stato ulteriormente rafforzato nella convinzione che se la priorità sia lo sviluppo dei nostri territori, la parola d’ordine deve essere ‘fare squadra’; proseguendo con progetti partecipati. Una visione che abbiamo portato avanti fin dall’inizio della nuova governance e che, nel corso dell’intero mandato, è stata amplificata grazie alle sinergie che nel tempo sono andate crescendo con il coinvolgimento degli imprenditori, delle associazioni di categoria, delle sigle sindacali, degli ordini professionali, del mondo dell’istruzione e dialogando con i rappresentanti politici dei territoriali a tutti i livelli istituzionali. La Camera intende portare avanti questo impegno impellente senza risparmio alcuno di energie, moltiplicando gli sforzi per consolidare ulteriormente i rapporti istituzionali instaurati, perché l’ascolto del territorio va in tandem con le proposte nelle sedi istituzionali opportune. I riscontri e gli obiettivi sinora raggiunti sono di ulteriore stimolo per continuare a lavorare insieme con la medesima determinazione”.

“L’impegno, dal punto di vista dello stanziamento economico è notevole – ha aggiunto il Presidente – con una manovra finanziaria che anche quest’anno è senza precedenti da parte dell’Ente. Oltre 6.800.000 euro la cifra stanziata nel 2024 in favore dei settori/aree economiche di riferimento: Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura e Industria con una particolare attenzione agli asset strategici della doppia transizione digitale ed ecologica, dell’internazionalizzazione, della certificazione delle competenze, dell’Economia del mare, dell’Automotive e del Life Science”.

Poi il presidente Acampora ha illustrato i dettagli della manovra: “In particolare – ha spiegato – sono previste risorse pari ad 800.000,00 euro per il settore turistico, impegno che quest’anno sarà ulteriormente rafforzato con un nuovo bando destinato alla riqualificazione della filiera dei pubblici esercizi. 1.000.000,00 di euro sono relativi invece ai progetti di sistema camerale finanziati anche con l’incremento del 20% del diritto annuo, di cui circa 509.000,00 euro solo per la transizione digitale ed ecologica delle imprese, al fine di dare un concreto sostegno a tutte le categorie economiche provinciali. La previsione di 100.000 euro per il sostegno alle candidature a ‘Capitale Italiana della Cultura 2026’ dei comuni di Gaeta e Latina, cui va un sentito plauso per l’egregio lavoro sinora svolto, va nella direzione di una decisa volontà di contribuire al raggiungimento dell’ambito riconoscimento, nella convinzione che l’alleanza tra le istituzioni vada a esclusivo beneficio dell’intera collettività. Mentre 3.213.000,00 euro andranno a finanziare, attraverso l’attività dell’Azienda Speciale Informare, il raggiungimento di obiettivi strategici camerali: parliamo di credito, economia del mare, formazione, internazionalizzazione, turismo, marketing territoriale e filiere industriali smart specialization strategy. Mi preme ringraziare tutti i Consiglieri per l’impegno, perché questo è un programma partecipato e ringrazio tutta la struttura camerale e l’Azienda Speciale Informare che sono come sempre in prima linea al fianco delle imprese e delle Istituzioni dei nostri territori”.