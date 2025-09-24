Cambio al Vertice della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo: Il Maggiore Felice Egidio Subentra al Maggiore Bartolo Taglietti, destinato a Roma

Ieri il Maggiore Felice Egidio ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo ed è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, che gli ha dato il benvenuto nel corso di una breve e sobria cerimonia.

Originario della provincia di Avellino, il Maggiore Egidio vanta un solido percorso accademico: nel 2004 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Internazionale, presso l’Università degli Studi di Salerno, mentre nel 2008 ha ottenuto una seconda laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per Operatore Giudiziario presso l’Università degli Studi del Molise. La sua carriera militare è iniziata presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, dove dal 2004 al 2009 ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone e, tra il 2007 e il 2008, quello di Comandante di Compagnia in S.V., contribuendo alla formazione e alla disciplina dei giovani militari dell’Arma. Successivamente, dal 2012 al 2017, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina, coordinando delicate attività investigative contro la criminalità diffusa e organizzata, nonché il traffico illecito di sostanze stupefacenti. In quegli anni ha diretto diverse indagini di omicidio conclusesi tutte con l’arresto degli autori.

Prima dell’attuale incarico, il Maggiore Egidio ha guidato per otto anni il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Latina, dirigendo delicate indagini e attività di polizia giudiziaria nel settore della tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle sofisticazioni alimentari, al traffico illecito di farmaci e al contrasto delle pratiche sanitarie abusive. Sotto la sua direzione, il NAS ha garantito controlli capillari sulle province di Latina e Frosinone, intervenendo costantemente a tutela dei cittadini e della sicurezza dei consumatori. Tra le operazioni più significative rientrano “Job Tax” e “No Pain”, che hanno smantellato attività agricole e zootecniche illecite, con lo sfruttamento di manodopera extracomunitaria e l’impiego di fitofarmaci vietati; l’operazione “Certificato Pazzo”, che ha svelato un sistema di false certificazioni psichiatriche, con arresti e oltre 70 indagati; l’inchiesta “Blackout”, relativa alla morte di un operaio in cantiere e al lavoro nero privo di tutele; fino alla più recente “Fake For Drug”, che ha portato alla luce un sistema di ricette false e traffico di farmaci stupefacenti, con nove arresti.

Al termine, il Comandante Provinciale, gli Ufficiali ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno augurato al Maggiore Egidio un caloroso in bocca al lupo per il nuovo e prestigioso incarico.

Un caloroso saluto è stato rivolto al Maggiore Bartolo Taglietti che dopo 4 anni lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo per assumere il prestigioso incarico di Comandante della Compagnia Speciale Carabinieri di Roma.