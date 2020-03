Cambia il modulo di autocertificazione: ecco il nuovo

Arriva un nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti. A qualche giorno dall’ultimo aggiornamento cambia nuovamente il documento che i cittadini devono esibire alle autorità quando lasciano la propria abitazione: “Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini”, aveva annunciato il capo della Polizia, Franco Gabrielli.Il nuovo modello si basa sull’ultimo decreto del governo, quello del 25 marzo 2020. Nel nuovo modulo cosa si chiede di dichiarare di non essere sottoposto alle misure di quarantena, il luogo di partenza dello spostamento, di essere a conoscenza delle misure restrittive così come delle sanzioni per chi le viola. Ma attenzione: non si parla solamente delle disposizioni del governo, ma anche dei provvedimenti attuati dai vari governatori di Regione.Il modulo è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno.

fonte fanpage.it