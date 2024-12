Calendario Eventi Rete Associazioni Pro-Loco Ceccano

Il 13 dicembre in occasione della festività di Santa Lucia è iniziato il calendario di eventi promosso dalla rete di associazioni coordinata dalla Pro-loco e patrocinato dal Comune di Ceccano . In quella giornata in cui tradizionalmente sembra che la luce faccia un passo avanti sulle tenebre , le associazioni linfa vitale di Ceccano, hanno partecipato alle celebrazioni per poi distribuire le pizze fritte ceccanesi.

Domenica 15 dicembre invece si è svolta la terza edizione del Borgo diventa Presepe alla borgata. Grazie alle associazioni unitesi insieme l’antico borgo, conosciuto poco anche dagli stessi ceccanesi, è tornato a vivere con i presepi artigianali e con una giornata vissuta all’insegna dell’amicizia, solidarietà, divertimento e buon cibo. Il 16 dicembre verrà inaugurato in piazza Municipio il Presepe Artistico degli amici della Montagna posizionato a ridosso dell’antica fontana .

Il 18 dicembre avremo due eventi: la mattina dalle 10 alle 12 presso il bocciodromo di Patrica, la Bocciofila Badia farà una manifestazione sportiva, che terminerà presso il Santuario di Santa Maria a Fiume con una polentata. Il pomeriggio l’associazione Il Centro del Fiume presso Sinestesia caffè letterario presenterà il libro di Piero Marrazzo “ Storia senza eroi “. Sarà presente l’autore .

Il 20 dicembre , in occasione dei cinquant’anni della Pro-Loco, presso il Centro anziani, alle ore 18, ci sarà la festa delle associazioni. Dal 21 dicembre al 6 gennaio da Sinestesia partirà il concorso “Uno scatto per Natale “ dell’Associazione Famiglia Futura. Sempre il 21 dicembre ci saranno due concerti in città, uno della Banda Musicale Città’ di Ceccano alle ore 18,15, presso il santuario di Santa Maria a Fiume, e l’altro presso la Chiesa di San Sebastiano, alle ore 18, del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone con gli allievi delle classi di canto.

Dal 22 dicembre invece la galleria Spazio Arte in piazza inaugurerà Magistralia , una mostra d’arte Christmas Art. Subito, dopo a S. Sebastiano Il concerto di Natale dei solisti del Ciro Josquin Des Pres

Domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio sarà la volta del Presepe Vivente che quest’anno partirà da piazza Municipio e si snoderà nelle vie del centro storico. Sempre domenica 29 dicembre alle ore 18 la Corale di Vallecorsa terrà un concerto presso la Chiesa di S. Sebastiano.

Si parlerà della storia del giubileo, sabato 4 gennaio alle ore 18, presso il Centro Pastorale di Via Roma con l’Azione Cattolica Italiana.

La befana in elicottero, per i bambini arriverà invece, nel primo pomeriggio di domenica 5 gennaio, presso il Santuario di Santa Maria a fiume

Concluderà il calendario il 7 gennaio alle ore 17,30 da Sinestesia, Marco Bonini con la presentazione del suo libro “ Se mi manchi è più bello”.

Ci saranno poi vari Presepi artistici da visitare come quello di Carmelo Puma che lo esporrà nella sala parrocchiale della Piazza Vecchia, i presepi di Famiglia Fura ai giardinetti e quello delle uncinettine a San Giovanni. Le stesse uncinettine addobberanno con i loro lavori tutta l’area dei giardinetti.