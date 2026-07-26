Caldo, torna l’anticiclone africano: temperature fino a 40 gradi e notti tropicali

L’estate torna a mostrare il suo volto più estremo. Dopo alcuni giorni caratterizzati da un clima più fresco e da temporali che hanno interessato diverse aree del Paese, una nuova espansione dell’alta pressione di origine nordafricana è pronta a riportare condizioni di stabilità e un deciso aumento delle temperature.

Le ultime proiezioni indicano che il cambiamento inizierà a manifestarsi nella seconda parte della settimana, quando l’anticiclone rafforzerà progressivamente la sua presenza sul Mediterraneo centrale. Il culmine della fase calda è previsto nei primi giorni di agosto, periodo in cui il caldo potrebbe raggiungere valori particolarmente elevati su gran parte della Penisola.

Le aree interne del Centro e del Sud saranno quelle maggiormente interessate dall’aumento delle temperature. In diverse località i termometri potranno avvicinarsi ai 40 gradi, mentre nelle grandi città del Nord si prevedono massime comprese tra 35 e 37 gradi. Oltre ai valori elevati, sarà soprattutto l’umidità a rendere il clima più pesante nelle pianure settentrionali, aumentando sensibilmente la percezione del caldo.

Anche le ore notturne offriranno pochi momenti di sollievo. In molte città e lungo le coste le temperature minime rimarranno stabilmente oltre i 22 gradi, dando origine alle cosiddette notti tropicali. Il calore accumulato da edifici e superfici asfaltate impedirà infatti un rapido raffreddamento dell’aria, rendendo più difficile il riposo, soprattutto nei centri urbani.

Secondo gli attuali scenari previsionali, il caldo potrebbe accompagnare l’Italia almeno per la prima settimana di agosto, con una maggiore persistenza sulle regioni centro-meridionali. Al Settentrione, invece, infiltrazioni di aria più fresca lungo l’arco alpino potrebbero favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani, localmente intensi ma di breve durata, senza però modificare in modo significativo il quadro generale.

Se questa tendenza sarà confermata, i prossimi giorni segneranno il ritorno di una delle fasi più calde dell’estate, con temperature ben superiori alla media stagionale e condizioni di afa diffuse in molte zone del Paese.