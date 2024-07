Caldo record, temperature ancora in salita: 11 città da bollino rosso, condizioni di emergenza a livello 3

Meteo, l’Italia si prepara a un weekend rovente. Giovedì 11 luglio saranno 7 le città della Penisola contrassegnate dal ‘bollino rosso’ – il livello di allerta 3, quello massimo – secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Sui 27 capoluoghi monitorati, giovedì 11 luglio appaiono in rosso Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. E venerdì 12 si salirà a 11 città con allerta 3: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. L’afa dovrebbe risparmiare solo Genova e Napoli, gli unici capoluoghi per cui domani e dopodomani è previsto bollino verde (livello di allerta 0). Sul resto d’Italia dominano il giallo (allerta 1) e l’arancione (allerta 2). Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo graduale della più intensa ondata di caldo del 2024 (fino ad ora), estesa anche sul settentrione e con valori oltre i 37 gradi diffusi. I picchi sono attesi tra Sicilia e Sardegna con 42-43 gradi già nelle prossime ore, poi ci sarà una novità venerdi che bloccherà in parte la risalita del caldo infernale. Nel dettaglio, gia dalle prossime ore il termometro segnera 37-38 gradi anche sulla Capitale con il caldo africano diffuso su tutta Italia.

fonte leggo.it – foto archivio