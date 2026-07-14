Caldo record: allerta rossa su Frosinone, massima attenzione

La provincia di Frosinone si prepara ad affrontare una nuova giornata di caldo intenso. Per mercoledì 15 luglio il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio – ASL Roma 1, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Dipartimento della Protezione Civile, ha assegnato il livello 3 di allerta (rosso) a Frosinone e Roma.

Per le province di Latina, Rieti e Viterbo è invece previsto il livello 2 (arancione), che indica temperature elevate e l’attivazione delle misure di attenzione da parte dei servizi sanitari e sociali.

Il livello rosso rappresenta il massimo grado di allerta per le ondate di calore e segnala condizioni climatiche che possono comportare rischi elevati per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e soggetti affetti da patologie croniche.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati, soggiornare in ambienti freschi e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

L’ondata di caldo continuerà quindi a interessare il Lazio, rendendo fondamentale adottare comportamenti prudenti per limitare gli effetti delle alte temperature.