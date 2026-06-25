Caldo estremo, la Provincia accoglie le richieste della CISL FP

Le elevate temperature registrate in questi giorni e le previsioni meteorologiche che annunciano nuove ondate di calore impongono una particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo motivo la Cisl Fp Frosinone ha avviato un’iniziativa rivolta a tutti gli Enti Locali della provincia, chiedendo l’adozione immediata di misure organizzative e preventive finalizzate a contenere i rischi derivanti dall’esposizione al caldo negli ambienti di lavoro.

“Un primo importante riscontro è arrivato dalla Provincia di Frosinone, che ha accolto le richieste che abbiamo formulate emanando una specifica disposizione valida per l’intero periodo estivo a tutela del personale – ha affermato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – La Cisl Fp Frosinone auspica che anche tutti gli altri Comuni e gli Enti Locali del territorio seguano questo esempio, adottando tempestivamente analoghi provvedimenti per garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose della normativa in materia di salute e sicurezza. La decisione assunta dalla Provincia rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il personale e dimostra come sia possibile intervenire tempestivamente per garantire condizioni di lavoro sicure, attraverso l’adozione di misure preventive e organizzative finalizzate alla riduzione dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche. La Cisl Fp Frosinone sta trasmettendo la medesima richiesta a tutti i Comuni e agli Enti Locali del territorio provinciale, affinché vengano adottati analoghi provvedimenti a tutela dei dipendenti pubblici. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non può essere considerata un tema secondario o rinviabile. Di fronte agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, è necessario che le amministrazioni pubbliche assumano un ruolo attivo e responsabile nella prevenzione dei rischi, adottando soluzioni organizzative efficaci e adeguate alle nuove condizioni ambientali. Continueremo a monitorare la situazione e a sostenere ogni iniziativa utile a garantire la piena tutela del personale degli enti locali della provincia”.