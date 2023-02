Calcio / Vis Sora, sconfitta di orgoglio e sacrificio da cui ripartire

Nell’ultima giornata del girone d’andata la Vis Sora esce sconfitta dal campo di Vallemaio per 1-0. Nonostante gli uomini contati, i bianconeri offrono una prova di orgoglio e sacrificio, rischiando addirittura nel finale di portare a casa il pari.

La gara è condotta nella prima frazione di gioco dai padroni di casa ma la prima occasione è per i bianconeri al 3°: cross di Ferri colpito di testa da Parisi con la sfera che termina di poco fuori; rispondono i locali con un doppio tiro di Tedeschi dal limite dell’area rispettivamente al quinto e settimo minuto. Al 17° la prima grande occasione da rete per i padroni di casa con Di Vito ma Prospero è strepitoso a deviare sulla traversa. Al 28° nuovamente un ottimo intervento deviato in angolo dell’estremo difensore sorano su una punizione di Milo dalla distanza.

Nella ripresa il forcing vallemaiese aumenta, al 55° i locali sono sfortunati con un pallone che danza sulla linea di porta, ma il vantaggio tarda solo 7 minuti ad arrivare, cross dalla sinistra sul quale si avventa Tedeschi che al volo di potenza sigla l’1-0. I padroni di casa cercano più volte il raddoppio ma non sono cinici negli ultimi metri e nell’ultimo quarto d’ora la Vis Sora va vicina al pareggio in ben tre circostanze: al 75° è Ferri sulla sinistra a crossare per Parisi, leggera sponda che termina sui piedi di Careni ma quest’ultimo calcia a lato. all’80° occasionissima bianconera ancora con Careni, ma Sardelli compie due ottime parate che fissano il punteggio finale sull’1-0.

Terminato il girone di andata con 8 punti, nella prossima giornata la Vis Sora sarà di scena a Maranola per la sfida con la Solidale Formia per vendicare la sconfitta interna dell’andata e cercare punti importanti in chiave salvezza.

Vallemaio: Sardelli: Fargnoli M.; Reale; Ietterelli; Di Vito (71° Manetta); D’Arpino; Mancini; Simeone; Milo (29° Gilvari); Tedeschi; D’Alessandro (54° Mazzarella). A disposizione: Ianettone; Pittiglio; Fargnoli G.; Forlini; D’Annunzio; Cau.

Vis Sora: Prospero; D’Ambrosio; Giovannone; Fiorini; Marchione (67° Vinci); Ferri; Gemmiti; Ferri; Parisi; Careni; Iafrate.

Arbitro: sig. Emilio Macari (sez.Formia)

Risultati 15°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Vis Sora 1-0

Gaeta 1931 – Polisportiva Vallecorsa 2-2

Minturno – Folgore Amaseno 1-0

Nuova Sant’Angelo – United Cominium 2-1

Pontecorvo – Esperia 0-3

Solidale Formia – Sporting Club Cassino 2-3

Vindex Gaeta – I Briganti 1-1

Riposa Real Sanvittorese

Classifica

Real Sanvittorese 32

Amatori Vallemaio 31

Esperia 31

Nuova Sant’Angelo 28

Gaeta 1931 26

Folgore Amaseno 25

Minturno 24

Sporting Club Cassino 22

I Briganti 17

Polisportiva Vallecorsa 16

Pontecorvo 15

Vis Sora 8

Solidale Formia 7

United Cominium 6

Vindex Gaeta 5

Prossimo turno (25-26 febbraio)

Amatori Vallemaio – United Cominium

Gaeta 1931 – I Briganti

Nuova Sant’Angelo – Polisportiva Vallecorsa

Pontecorvo – Folgore Amaseno

Real Sanvittorese- Sporting Club Cassino

Solidale Formia – Vis Sora

Vindex Gaeta – Esperia

Riposa Minturno

comunicato stampa