Calcio, un travolgente Sora ne fa 8 al Fonte Meravigliosa

Un Sora sontuoso ne fa 8 al Fonte Meravigliosa ed eguaglia il record di 12 vittorie consecutive della Tivoli nella scorsa stagione, allungando in testa alla classifica con 36 punti dopo 13 giornate del girone B di Eccellenza, a +11 dal Gaeta secondo, sconfitto 2-3 in casa dalla Vigor Perconti.

Il Sora fa la partita, ma è un po’ impreciso e al 17′ i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Azzinnarri che timbra la traversa su un bel cross di Sperati dalla destra. Nel capovolgimento di fronte il Sora passa in vantaggio: Lapenna trova in area di rigore Tozzi, che infila l’angolino basso alla sinistra del portiere Calisse con un tiro preciso. I bianconeri insistono e al 35′ un destro di Corsetti viene respinto da Calisse, che si supera un minuto dopo su Lapenna, servito dallo stesso Corsetti. Al 39′ ancora Sora vicino al raddoppio con Tozzi che spara alto con la porta praticamente vuota dopo che Pagliaroli aveva saltato Calisse. Raddoppio che arriva in chiusura di primo tempo con Pagliaroli che non dà scampo al portiere di casa con una botta di destro che gli piega le mani.

La ripresa inizia come era terminato il primo tempo con il Sora che dilaga: al minuto 8 arriva il 3-0 con Corsetti, che appoggia in rete l’assist di Lapenna. Al 10′ Corsetti si mette in proprio e supera Calisse in uscita per il 4-0. Al 12′ Jammeh sigla il 5-0 con un bel colpo di testa su cross dalla destra di Fumagalli. I bianconeri non si fermano e segnano ancora con i nuovi entrati in campo. Origlia al 29′ fa 6-0 con un sinistro a incrociare sul secondo palo, al 31′ 7-0 di Arduini con un tiro di destro su assist di Jammeh e sigillo finale per l’8-0 di Di Stefano. Domenica prossima match casalingo contro il Certosa, terzo in classifica a -13 punti.

FONTE MERAVIGLIOSA 0-8

FONTE MERAVIGLIOSA: Calisse, Caruso (19’st Disha), Azzinnari, Maresca, Giacinti, Clementi, Marziantonio (29’st Magini), Mangano (24’st Straniero), Ramundo (10’st Manganaro), Masciopinto (10’st Di Gravio), Sperati. PANCHINA: Verdat, Frangella, Facchini, Scarsella. All. Vesprini.

SORA: Vento, Fumagalli, Sganzerla, Prati (32’st Cialone), Costantini, Mastrantoni (19’st Giorgi), Pagliaroli (26’st Arduini), Jammeh, Tozzi (18’st Di Stefano), Corsetti (20’st Origlia), Lapenna. PANCHINA: Simoncelli, Di Palma M., Evangelista, Camara. All. Ciardi.

ARBITRO: Symonets di Tivoli.

MARCATORI: 18’pt Tozzi (S), 45’pt Pagliaroli (S), 8’st e 10’st Corsetti (S), 12’st Jammeh (S), 29’st Origlia (S), 31’st Arduini (S), 34’st Di Stefano (S).

NOTE: ammoniti nessuno, angoli 3-2, rec. 2’pt, 0’st.

