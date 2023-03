Calcio / Un Sora stellare batte il Monte San Biagio con un netto 3 – 0

Netto 3-0 del Sora a Monte San Biagio nella 27esima giornata di Eccellenza girone B, con cui i bianconeri continuano nella striscia di vittorie consecutive, arrivate a quota 26. Primo tempo equilibrato, con il Sora che spreca e il Monte San Biagio che sfiora il gol nel finale, poi nella ripresa il Sora come al solito forza il ritmo e in 6′ chiude la gara con 3 gol.

Dopo un buon inizio dei padroni di casa, il Sora, che deve fare a meno di Palombi, confeziona diverse occasioni, ma pecca di precisione. Al 10′ Tozzi viene murato prima di battere a rete. Al 19′ lo stesso Tozzi, servito da Lapenna, perde l’attimo e viene fermato dal portiere in uscita. Al 22′ Prati serve Tozzi, che appoggia per Origlia, il cui destro sfiora il palo. Al 31′ ancora il portiere di casa Esposito blocca il tentativo di Tozzi sugli sviluppi di un corner. Al 33′ si vede il Monte San Biagio con una gran botta dalla distanza dell’ex Faiola su cui Vento si allunga bene e manda in angolo. Al 41′ gran parata del numero uno bianconero che sventa la conclusione ravvicinata di Luca Parisella.

Nella ripresa è Sora show, con i bianconeri che in 6′ realizzano 3 gol. Al 15′ il vantaggio di Tozzi, che finalizza una grande azione in verticale sull’asse Jammeh-Origlia. Al 18′ il raddoppio di Pagliaroli, che approfitta di un errore difensivo dei pontini, scarta il portiere e deposita in rete. Al 23’Lapenna serve il tris con un gran destro a giro che si insacca imparabilmente. Il match in pratica si chiude qui, con l’ultimo brivido al 31′ con Lubrano che coglie il palo. Termina 3-0 per i bianconeri che festeggiano come sempre con i circa 100 tifosi arrivati al seguito. Domenica prossima al Tomei arriverà il Vicovaro. Fischio d’inizio alle ore 16 per il cambio dell’ora.

MONTE SAN BIAGIO-SORA 0-3

MONTE SAN BIAGIO: Esposito A. (40’st Viscusi), Lubrano, Magliozzi (20’st Stravato), Esposito G., Antonelli, Parisella G., Paparelli (43’st Rosato), Faiola, Ranieri (39’st Distefano), Parisella L., Fanelli. A disp.: Siciliano, Antonetti, Di Lieto, Mezzomo, Marotta. All. Del Prete.

SORA:Vento, Fumagalli, Sganzerla, Prati, Costantini (C), Mastrantoni (26’st Giorgi), Pagliaroli (42’st Arduini), Jammeh, Tozzi (42’st Di Stefano), Origlia (42’st Paolucci), Lapenna (33’st Corsetti). A disp.: Simoncelli, Di Palma, Cialone, Proia. All.: Ciardi.

ARBITRO: Delfino di Roma 1.

MARCATORI: 15’st Tozzi (S), 18’st Pagliaroli (S), 23’st Lapenna (S).

NOTE: ammoniti Paparelli, Antonelli, Faiola, Lubrano, Distefano, Origlia, Lapenna, Jammeh, Ciardi (allenatore); angoli 5-3; rec. 2’pt, 7’st.

