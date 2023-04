Calcio / Un Sora stellare batte il Fonte Meravigliosa 5 -1

Il Sora, nonostante le tante assenze, batte 5-1 il Fonte Meravigliosa nello scontro testa-coda della 30esima giornata di Eccellenza girone B, salendo così a 84 punti in classifica. Nel primo tempo doppietta di Arduini e gol di Palombi, poi Pavanelli accorcia per gli ospiti, ma nella ripresa bomber Corsetti e Di Stefano su rigore arrotondano il risultato.

Mister Alessio Ciardi deve fare a meno degli squalificati Fumagalli, Costantini e Jammeh, oltre agli infortunati Evangelisti, Mastrantoni e Tozzi, e manda in campo dal 1′ Arduini al posto di Pagliaroli, che siede in panchina insieme a Origlia (non al meglio) e tanti giovani della Juniores. Primo tempo più vivace, con il Fonte Meravigliosa che al 5′ sfiora il vantaggio con Scarsella, sulla cui conclusione dalla corta distanza Vento compie una gran parata d’istinto a mano aperta. Scampato il pericolo il Sora sblocca il risultato al 7′ con Arduini, che imbeccato da Paolucci salta l’uomo e insacca in rete sull’uscita del portiere ospite Gagliano. Al 12′ lo stesso Arduini raddoppia con un gran sinistro a giro a fil di palo. Al 28′ il tris bianconero con una gran botta di Palombi dalla distanza non trattenuta da Gagliano, che ci mette i pugni ma il pallone va in rete. Al 41′ il Fonte Meravigliosa accorcia le distanze con Pavanelli, che devia in rete un assist dalla destra di Scarsella.

Nella ripresa il Sora controlla il match e nel finale arrotonda il risultato. Al 33′ Corsetti incorna in rete un tiro dalla bandierina di Palombi: 20esimo gol stagionale, che rafforza la sua posizione di capocannoniere. Al 40′ Di Stefano trasforma il calcio di rigore concesso per un atterramento in area del neo entrato Pagliaroli.

SORA-FONTE MERAVIGLIOSA 5-1

SORA: Vento, Lapenna, Di Palma (45′st Cialone), Prati, Sganzerla, Giorgi, Arduini (25′st Pagliaroli), Paolucci, Di Stefano (44’st Capogna), Corsetti (C), Palombi (41’st Proia). A disp.: Simoncelli, Tomasco, Rotondi, Polletta, Origlia. All. Ciardi.

FONTE MERAVIGLIOSA: Gagliano, Lombardi, Pavanelli, Maresca, Frangella, Clementi (39’st Martino), Sperati (42’st Calisse D.), Mangano (30’st Rus), Scarsella, Mastromattei (38’st Belhassen), Masciopinto. A disp: Calisse L., Conforti, Marziantonio, Stella, Wojtala. All. Vesprini.

ARBITRO: Symonets di Tivoli.

MARCATORI: 7’e 12’pt Arduini (S), 28’pt Palombi (S), 41’pt Pavanelli (F), 33’st Corsetti (S), 40’st rig. Di Stefano (S).

NOTE: ammoniti Sganzerla, Frangella, Mastromattei; angoli 4-4; rec. 2’pt, 4’st.

