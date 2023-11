Calcio un buon pareggio del Sora sul campo della Vigor Senigallia, 1-1

Buon punto del Sora, che nella 12esima giornata del girone F di Serie D fa 1- 1 sul campo della Vigor Senigallia, tornando a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Dopo lo svantaggio con cui si è chiuso il primo tempo i bianconeri hanno giocato un’ottima ripresa, sfiorando il colpaccio con la traversa che ha fermato il tiro di Tribelli che poteva valere l’1-2.

Mister Stefano Campolo deve fare ancora a meno di capitan Mastrantoni, a cui si aggiunge anche l’assenza di Ippoliti, sostituito da Marsinano, con Giordano nuovamente titolare nel trio di trequartisti del 4-2-3-1 con cui si schiera la squadra. Dopo un buon avvio del Sora, la gara si sblocca al 31′ con il vantaggio della Vigor Senigallia sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla fascia destra, con tocco finale in mischia del capitano marchigiano Marini. Secondo tempo più vivace e ricco di occasioni, con il Sora che gioca meglio e va vicino alla vittoria. Dopo pochi minuti mister Campolo rinforza l’attacco con gli ingressi di Fortunato e Gagliardi al posto di Mascella e Giordano. Al minuto 11 però sono i padroni di casa ad andare vicini al raddoppio con Pesaresi, ma Crispino fa buona guardia e para senza problemi. Qualche minuto dopo entra anche Palma al posto dell’infortunato Orsi. Al 19′ arriva il pari bianconero: Fortunato conquista un calcio di punizione sulla trequarti avversaria, Di Gilio scodella in area e in mischia il tocco vincente è quello di Veron, che insacca l’1-1 a fil di palo. Al 23′ tripla occasione per il Sora, che prima timbra la traversa con Tribelli, poi il destro di Gagliardi viene respinto dal portiere Sarti, con Gemini che rimette in mezzo per Jirillo, la cui deviazione sfiora il montante. La Vigor reagisce e al 31′ sfiora il nuovo vantaggio, ma Crispino sventa la minaccia con il piede. L’ultimo tentativo è bianconero, ma al 43′ la punizione di Di Gilio viene controllata bene da Sarti.

Finisce 1-1 e domenica prossima importante scontro diretto con il Real Monterotondo, appaiato al Sora in classifica a quota 13 punti. Sarà assente Veron, che in quanto diffidato sarà squalificato dolo il cartellino giallo rimediato a Senigallia.

VIGOR SENIGALLIA-SORA 1-1

Vigor Senigallia: Sarti, Scheffer, Tomba, Marini, Gambini (46’st Broso), Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini (29’st D’Errico), Pesaresi, Baldini, Balleello (29’st Beu). A disp.: Roberto, Mori, Pierpaoli, Casagrande, Sabatini, Vrioni. All. Clementi.

Sora: Crispino; Marsinano (20’st Vespa), Orsi (18’st Palma), Mascella (11’st Fortunato), Gemini, Veron, Di Gilio, Tribelli (44’st Blando), Gubellini, Giordano (11’st Gagliardi), Jirillo. A disp.: Salvati, Martey, Paolucci, Casali. All. Campolo.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Reti: 31’pt Marini (V), 19’st Veron (S)

Note: ammoniti Scheffer (V), Magi Galluzzi (V), Kerjota (V), Mancini (V), Crispino (S), Marsinano (S), Veron (S), Palma (S).

COMUNICATO STAMPA