Calcio / Terzo pareggio consecutivo per il Sora, che fa 0-0 a Fermo

Terzo pareggio consecutivo per il Sora, che fa 0-0 a Fermo giocando in 10 per quasi tutto il secondo tempo per l’espulsione di Orsi. Bianconeri che muovono ancora la classifica, salendo a 15 punti, sempre a +3 dalla zona playout. Mister Massimiliano Schettino conferma lo stesso undici delle due partite precedenti, con i nuovi arrivi Boakye e Cani in panchina.

Nel primo tempo bene il Sora nella prima mezzora, poi meglio i padroni di casa. Al 12′ Gigi Fontana ci prova subito con un tiro che sfiora l’incrocio dei pali. Bianconeri nuovamente pericolosi al 26′ sempre con Fontana, stoppato dal portiere fermano Di Stasio, sugli sviluppi riprende il pallone il 9 del Sora, che però manda fuori. Al 31′ è bravo Boscolo a fermare il tentativo di Valsecchi per la Fermana. L’estremo difensore bianconero si ripete al 46′ sul tiro a giro di Sardo.

Ad inizio di ripresa al 6′ il Sora resta in dieci uomini per l’espulsione di Orsi per doppia ammonizione. Mister Schettino fa esordire il nuovo acquisto Boakye, che sostituisce Di Gilio per non modificare l’assetto difensivo. Difesa bianconera che fa muro e anche grazie agli interventi di Boscolo sul colpo di testa di Bianchimano al 39′ e sulla botta di Mavrommatis al 47′ conserva il prezioso 0-0 fino al termine, anche se all’ultimo secondo Bauco avrebbe la palla del colpaccio ma non riesce a superare Di Stasio, che si salva con i piedi. Domenica prossima al Tomei arriverà la capolista Sambenedettese.

Fermana-Sora 0-0

Fermana: Di Stasio, Tafa, Ferretti (37’st Lomangino), Bianchimano, Sardo (37’st Bartoli), Casucci, Valsecchi (15’st Palumbo), Mavrommatis, Fontana T., Tomassini, Karkalis. A disp.: Perri, Marucci, Concino, Leonardi, Palmucci, Granatelli. All. Bolzan.

Sora: Boscolo, Ippoliti (30’st Gentilforti), Orsi, Salviato, Gemini, Filì, Di Gilio (10’st Boakye), Marchetti, Fontana L. (30’st Fagotti), Stampete (21’st Jirillo), Bauco. A disp.: Bianco, Pozzi, Pinelli, Belli, Cani. All. Schettino.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Note: spettatori 1.162, di cui 100 ospiti; espulso Orsi (S) al 6’st per doppia ammonizione; ammoniti Bianchimano (F), Valsecchi (F), Sardo (F), Tafa (F), Ippoliti (S), Marchetti (S); angoli 8-1; rec. 2’pt, 5’st.

Correlati