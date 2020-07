Calcio / SSD Isola Liri, Leonardo La Rocca in biancorosso

Inizia a prendere piede la nuova formazione dell’SSD Isola Liri, dopo il cambio di denominazione sociale e dopo le varie conferme di Antonio Battista e Umberto Pasini e la conferma del capitano Pierfrancesco Scala al suo quarto anno in maglia biancorossa. Il direttore sportivo Guido Bruno a messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni del centrocampista classe 99, Leonardo La Rocca lo scorso anno impegnato nel campionato di eccellenza nelle file del Sora disputando un ottima stagione. Un ottimo colpo per la società delle cascate in vista del prossimo campionato di promozione.

P.L.

