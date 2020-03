Calcio / Sospesi tutti i campionati provinciali e regionali dilettantistici fino al 15 marzo 2020

Sospesi tutti i campionati provinciali e regionali dilettantistici fino al 15 marzo 2020. E’ questa la decisione presa dai comitati regionali e provinciali in materia di contrasto e prevenzione del virus COVID 19. Dunque, saranno almeno due le giornate di stop e riguardano tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno nella regione Lazio, compresa ovviamente la provincia di Frosinone. Oggetto dello stop tutti i campionati di ogni ordine e disciplina, compresi i campionati giovanili. Inizialmente si era deciso di permettere lo svolgimento delle attività a porte chiuse, con l’avviso per tutte le società sportive di avvalersi del proprio personale medico per effettuare i controlli idonei a scongiurare i rischi di diffusione del Corona Virus. In seguito la decisione è cambiata in quanto lo svolgersi delle attività avrebbe comportato il divieto di alcune norme igienico – sanitarie.

S.M.

