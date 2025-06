CALCIO, REGIONE LAZIO CELEBRA I SUCCESSI AL TORNEO DELLE REGIONI 2025

La Regione Lazio ha celebrato i successi conquistati dalle squadre di calcio che nelle diverse categorie l’hanno rappresentata nel Torneo delle Regioni 2025.

La cerimonia si è svolta nella Sala Tirreno alla presenza dell’assessore allo Sport, Elena Palazzo e dell’assessore al Bilancio e Programmazione economica Giancarlo Righini che hanno voluto così esprimere la grande soddisfazione per i risultati straordinari ottenuti dalle rappresentative laziali.

Ospiti dell’evento il presidente del Comitato regionale LND-FIGC, Roberto Avantaggiato, e il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi.

A ricevere le medaglie regionali le squadre con i loro staff al completo: la Maschile Under 15 di calcio a 11; per il calcio a 5, premiate la Maschile Under 17, che ha consolidato il suo sesto titolo in questa categoria, e la rappresentativa femminile di futsal che ha riportato il trofeo a casa dopo 17 anni di attesa.

«Vittorie importanti – ha sottolineato l’assessore Palazzo – che dimostrano l’alto valore nel calcio dilettantistico italiano. Siamo orgogliosi di questi risultati che rappresentano un esempio di impegno, dedizione e spirito di squadra, valori fondamentali che lo sport sa trasmettere alle nuove generazioni. I nostri giovani campioni sono un modello per tutti i loro coetanei»

«La Regione Lazio conferma così il proprio impegno nel promuovere lo sport dilettantistico e nel sostenere le eccellenze del territorio, convinta che lo sport sia uno strumento prezioso di crescita personale e sociale», ha affermato l’assessore Giancarlo Righini.

«Sono sinceramente emozionato di portare il mio saluto alle squadre vincitrici del Torneo. Il Lazio è una regione che sta dimostrando grandi potenzialità sportive, sta a noi promuoverle e incoraggiarle anche migliorando l’impiantistica e dando sostegno ad associazioni e federazioni che lavorano ogni giorno al fianco dei nostri ragazzi», ha dichiarato infine il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi.