Calcio, Real Sanvittorese – Vis Sora, pareggio pirotecnico 3 – 3

Nella prima trasferta stagionale, la Vis Sora con un pirotecnico 3-3 raccoglie il primo punto. In quel di San Vittore, in una gara molto equilibrata, i bianconeri passano per tre volte in svantaggio, ma riescono subito a riportarsi in parità grazie ad un’ottima prova di gruppo e tanta voglia di uscire da un campo difficile con un risultato positivo. Il match è subito in salita per i sorani, infatti al secondo minuto i padroni di casa passano in vantaggio: presunto fuorigioco su un lancio lungo di un difensore che Gatti finalizza in rete. Al 7°, la sfida torna in parità: cross in mezzo di Marini per Careni che trafigge Mastronardi. Gli ospiti cercano di ribaltare la contesa: è Ferri con una grande azione personale ad andare vicino al colpo grosso; i padroni di casa rispondono con una punizione calciata dal solito Gatti che esce di poco a lato. Al 35°, la Sanvittorese si porta sul 2-1: su una ribattuta, la palla viene scodellata sul secondo palo, Gatti sponda di testa per Gallaccio che appoggia nel sacco. Proprio allo scadere della prima frazione di gioco, la Vis trova il pari: punizione calciata dall’assist man di giornata Marini, Sarra svetta su tutti e porta i bianconeri all’intervallo sul risultato di 2-2. È un susseguirsi di emozioni anche nella ripresa, al 53° i padroni di casa tornano in vantaggio: doppietta di Gallaccio con un tiro centrale che sorprende l’estremo difensore sorano. Al 57° un’azione corale regala il 3-3 agli uomini di mister Abbate: Ferri si invola sulla sinistra, palla per Careni, il quale salta un uomo e vede libero Marini, che a sua volta serve Petricca che spedisce in rete. Continuano le emozioni da ambo le parti: prima un’occasione ghiotta per Careni al 80°: nell’uno contro uno con il portiere di casa prova il pallonetto ma sbaglia; poi nel finale la Vis soffre ed al 87° Spennato per i padroni di casa centra la traversa. Nella terza giornata la Vis Sora ospiterà lo Sporting Club Cassino, appuntamento per il 5 novembre ore 14:30 al Claudio Tomei.

Real Sanvittorese: Mastronardi; Spennato P.; Giangrande; Coletta; Gallaccio S.; Valente; Barbara; Cela; Gatti M.; Gallaccio C.; Colella. A disposizione: Colacicco; Sacco; Amedei; Bucci; Maraone; Diaj; Telaro; Spennato R.; Gatti G.

Vis Sora: Parravano; D’Ambrosio; Marchione; Giovannone; Martino; Sarra; Ferri; Iafrate; Marini; Careni; Raponi. A disposizione: Petricca, Abbate, Emmanuello; Fiorini; Tomassini; Sinibaldi. All.Abbate

Arbitro: sig. Nicola Pascale (sez.Cassino)

Risultati 2°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Polisportiva Vallecorsa 2-2

Gaeta 1931 – Esperia 2-1

Nuova Sant’Angelo – I Briganti 3-1

Pontecorvo – Minturno 3-1

Real Sanvittorese – Vis Sora 3-3

Solidale Formia – United Cominium 0-0

Vindex Gaeta – Folgore Amaseno 0-4

Riposa Sporting Club Cassino

Classifica

Folgore Amaseno 6

Real Sanvittorese 4

Amatori Vallemaio 4

Solidale Formia 4

Nuova Sant’Angelo 4

Gaeta 1931 4

Esperia 3

Pontecorvo 3

Polisportiva Vallecorsa 2

United Cominium 1

Vis Sora 1

I Briganti 1

Sporting Club Cassino 0

Vindex Gaeta 0

Minturno 0

Prossimo turno (5-6 novembre)

Esperia – Nuova Sant’Angelo

Folgore Amaseno – Gaeta 1931

I Briganti – Amatori vallemaio

Minturno Calcio – Vindex Gaeta

Polisportiva Vallecorsa – Solidale Formia

United Cominium – Real Sanvittorese

Vis Sora – Sporting Club Cassino

Riposa Pontecorvo

