Calcio / Principato di Colli, bel gioco ed un attacco da prima della classe

Giunti alla ventunesima giornata di campionato del girone I di prima categoria e dato lo stop ai campionati dilettantistici per due settimane – causa corona virus – è tempo di bilanci per il Principato di Colli, squadra che rappresenta l’omonima frazione del comune di Monte San Giovanni Campano. Gli arancio – neri possono essere considerati la vera rivelazione del torneo. Trascinati dai gol di Diego Mastrantoni e Luca Bruni, autori di 31 gol e grazie al contributo degli altri calciatori, la formazione allenata da Stefano Sperduti vanta il miglior attacco del girone con 51 realizzazioni all’attivo e solamente 22 al passivo, che l’attestano come la miglior quarta difesa del campionato, alle spalle di Isola Liri, Guarcino e Pofi. Il team di Bruni e company inoltre, non è mai stata sconfitta sul terreno di gioco, infatti, l’unica partita dove non ha ottenuto alcun punto è stata quella relativa all’ottava giornata sul campo del Nazareth. In quell’occasione, dopo i novanta minuti le squadra abbandonarono il campo sul risultato di 2 a 2, ma in seguito il giudice sportivo assegnò la vittoria a tavolino alla squadra di casa. Una sconfitta che tuttavia non ha scalfito di un pelo il cammino trionfale del Colli, il quale continuando su questa strada avrà la possibilità di togliersi importanti soddisfazioni. Analizziamo nello specifico i numeri della corazzata di Monte San Giovanni Campano. Nel girone di andata sono stati messi in cascina 35 punti su 45, nel girone di ritorno 16 su 18, frutto di cinque vittorie ed un solo pareggio nella trasferta di San Giorgio a Liri. Inoltre i nero / orange possono vantarsi di un altro record, sono stati gli unici a vincere ben due partite con il punteggio tennistico di 6 a 0. Accadde nelle terza e quarta giornata del girone di andata, in quell’occasione i malcapitati di turno, San Giovanni Incarico e Atletico Collepardo dovettero uscire dal terreno di gioco con la coda fra le gambe. A gennaio la squadra è intervenuta sul mercato, acquistando l’attaccante Valev Nayden, subentrato ad Agostino. Dopo i dieci giorni di stop, il Principato di Colli tornerà in campo il 15 marzo, quando sarà impegnato al Comunale Giacinto Ricci di Pofi contro la quarta della classe, all’andata finì a reti bianche.Mister Stefano Sperduti ha preso il timone nel febbraio 2019, subentrando al vecchio allenatore quando la squadra navigava nei bassifondi della classifica, in queste affermazioni ha fatto il punto della situazione sulla stagione e sui prossimi avversari: “Per questa stagione ho dovuto stravolgere la formazione titolare, variata di ben 9/11. Siamo ampiamente soddisfatti della posizione che occupiamo in questo momento e devo congratularmi con la società, composta da belle persone che sanno precisamente quali sono le caratteristiche e le possibilità della formazione” – ha poi proseguito Sperduti – “per quanto riguarda il prossimo impegno sappiamo di andare a giocare su un campo difficile, il Pofi è una delle squadra più attrezzate di questo campionato, nonostante questo andiamo lì per giocare in piena tranquillità, consapevoli dei nostri mezzi e con la voglia di fare risultato.

S.M.

Correlati