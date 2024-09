Calcio, prima giornata di Serie D girone F. Il Sora espugna il campo del Roma City e vince 3-2

Grande rimonta del Sora che nella prima giornata di Serie D girone F espugna per 3-2 il campo del Roma City con due reti nei minuti di recupero contro un avversario sulla carta molto più forte. I bianconeri, in svantaggio per 2-0 nel primo tempo, riducono subito le distanze con Fontana, nella ripresa non mollano e nel finale ribaltano il risultato.

Gara giocata su un campo molto gibboso in una giornata particolarmente calda. Mister Campolo deve rinunciare all’infortunato Orazzo al centro della difesa e schiera i suoi con un 3-4-1-2 con Marricchi in porta, Gemini, Filì e Orsi in difesa, Ippoliti, Gentilforti, Di Gilio e Martey a centrocampo, Jirillo trequartista e la coppia Tiganj-Fontana in attacco. Ben 4 under in campo, con 5 elementi nuovi rispetto alla scorsa stagione. Dopo un inizio equilibrato, la gara si accende intorno al 30′ minuto con il Sora che subisce due reti in 7′ e poi dimezza subito le distanze. Al 10′ Tiganj viene anticipato da Scognamiglio all’interno dell’area romana. Al 21′ Roma City vicino al gol: calcio di punizione di Hernandez dalla fascia sinistra, parabola insidiosa con il pallone che sbatte sulla traversa, forse anche deviato da Marricchi. Il vantaggio romano arriva al 32′: cross dalla sinistra di Camilli, Martey, ingannato dal rimbalzo irregolare. svirgola il pallone consentendo a Teraschi di insaccare l’1-0. Il Sora accusa il colpo e al 39′ il Roma City raddoppia con Camilli, che scatta in posizione sospetta di fuorigioco e trafigge Marricchi. I bianconeri reagiscono subito e al 41′ dimezzano le distanze con Fontana che approfitta di una respinta corta in area romana e realizza l’1-2.

Ad inizio ripresa doppio cambio per il Sora: Spila al posto di Jirillo e Bauco al posto di Gentilforti, con i bianconeri che si schierano con il 3-4-3. Al 15′ entra anche Stampete al posto di uno stanco Tiganj. Il Sora cerca di fare la partita, ma subisce le ripartenze veloci del Roma City che sfiora in un paio di occasioni il terzo gol. Al 28′ entra anche Fagotti al posto di Martey, ma nonostante i 4 attaccanti il Sora, anche a causa di un campo su cui è quasi impossibile giocare, non riesce a pungere fino ai minuti di recupero dove si compie la rimonta. Al 49′ 2-2 bianconero con un preciso colpo di testa di Filì su un calcio di punizione di Spila. Il Roma City, beffato, non si accontenta del pareggio e si butta in avanti, ma al 52′ subisce il contropiede micidiale di Bauco che si fa quasi tutto il campo e sull’uscita disperata di Matei deposita in rete la palla del 2-3 andando a festeggiare sotto il settore ospiti, gremito dai 100 tifosi bianconeri giunti fino all’impianto di Riano Flaminio.

Roma City-Sora 2-3

Roma City: Matei, Cavacchioli, Calisto (17’st Fradella), Barberini, Scognamiglio, Alari, Bonello (13’st Pellegrini), Gelonese, Camilli (36’st Piccioni), Hernandez (31’st Marchi), Teraschi (31’st Trasciani). A disp.: Pappalardo, Sablone, Delmastro, Battistoni. All. Maurizi.

Sora: Marricchi, Ippoliti, Martey (28’st Fagotti), Orsi (23’st Pozzi), Gemini, Filì, Di Gilio, Gentilforti (1’st Bauco), Tiganj (15’st Stampete), Fontana, Jirillo (1’st Spila). A disp.: Simoncelli, Pinto, Capparella, Hajdari. All. Campolo.

Arbitro: Zito di Rossano Calabro.

Reti: 32’pt Teraschi (R), 39’pt Camilli (R), 40’pt Fontana (S), 49’st Filì (S), 52’st Bauco (S).

Note: ammoniti Camilli (R), Alari (R), Gemini (S), Stampete (S), Ippoliti (S).