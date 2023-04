Calcio / La capolista Esperia vince su una Vis Sora incerottata

Sulla carta la gara contro la capolista Esperia doveva essere un impegno più che proibitivo, lo è stato ancora di più presentarsi con gli uomini contati e con un direttore di gara che per l’ennesima volta in stagione ci ha voltato le spalle. Senza sminuire il grande cammino della formazione di mister Gerardi, l’Esperia ha dimostrato nuovamente di essere a tutti gli effetti la principale candidata al salto di categoria; nonostante ciò, i ragazzi sorani hanno cercato di battagliare fino al termine, purtroppo con le poche risorsea disposizione, capitolando al “Moretti” di Monticelli per 4-1. Passando ai momenti salienti del match, la formazione di casa cerca di fare la partita e nei primi minuti si rende pericolosa dalle parti di Prospero ma le conclusioni prima di Umani poi di Chiarlitti non centrano lo specchio della porta. A sbloccare la gara al minuto 23 ci pensa come al solito Umani: destro forte e preciso in piena area dopo un salvataggio precedente di Marchione. Al 30° i bianconeri sfiorano il pari su una leggerezza difensiva locale, ma il pallonetto di Petricca sfiora la traversa. Al 33° arriva il raddoppio dell’Esperia, pallone che attraversa l’area di rigore sul quale si avventa Frenzilli, il quale deposita facilmente in rete. L’incontro si riapre a due minuti dallo scadere della prima frazione di gioco ancora su un’incertezza difensiva dei padroni di casa, nella quale Petricca è lesto a recuperare palla per poi servire Careni che sigla il 2-1. Nella ripresa il match prende una piega definitiva al 55°, quando il direttore di gara decreta un penalty per l’Esperia per un fallo di mano dopo che il difensore bianconero aveva subito una spinta non ravvisata; sul dischetto si presenta Umani ma Prospero è bravo ad intuire e bloccare la sfera. L’arbitro incredibilmente decide di far ripetere il rigore tra le proteste generali con la Vis Sora che addirittura rimane in 10 uomini per la restante mezz’ora. Si presenta nuovamente Umani dagli 11 metri e questa volta non sbaglia per il 3-1. La Vis Sora con le poche forze ancora a disposizione, cerca di limitare i danni ma subisce anche il quarto gol dal subentrante Terilli. La Vis Sora resta ferma a quota 16 punti, ancora con un buon margine dalla zona salvezza (+6), visti anche i risultati delle dirette concorrenti; prossimo appuntamento per i sorani, sabato 29 Aprile ore 16:30 al “Claudio Tomei” contro la quinta della classe Folgore Amaseno.

Esperia: D’Aguanno; Di Trincia; Musella; Venturini; Sidonidi; De Angelis; Pagliaro; Perlingieri; Umani; Chiarlitti; Frenzilli. A disposizione: Chimirri; Tribuzio; Iannetti; Parisse; Terilli; Ruscito; Roccia. All.Gerardi

Vis Sora: Prospero; D’Ambrosio; Tomassini; Marchione; Abbate; Porretta; Gemmiti; Ferri; Parisi; Careni; Petricca.

