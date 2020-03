Calcio / In prima categoria brilla la stella del Pofi, nel girone di ritorno a punteggio pieno

E’ un periodo di forma entusiasmante per il Pofi calcio, la formazione in completo celeste/blu viaggia a vele spiegate verso le parti nobili del girone I di prima categoria. Nel girone di ritorno nessuno ha avuto lo stesso ruolino di marcia, fatto di sei vittorie su altrettanti incontri per un cammino da primo della classe. L’artefice di questo importante risultato è il mister Damiano Valenti, oltre ovviamente ad una squadra composta da elementi validi, che – nonostante gli infortuni patiti nel corso della stagione di calciatori del calibro di Testa, Cellupica, Incitti e Ricci – fa paura a qualsiasi formazione gli si presenta davanti. Ne sa qualcosa il Torrice, uscito sconfitto sul campo del Meroni di Ripi, al termine di una gara molto equilibrata e maschia con i ventidue in campo che non si sono risparmiati. Il Torrice non ha però sfigurato, ha lottato fino allo scadere e si è dovuto arrendere solamente ad un episodio, rivelatosi poi determinante ai fini del risultato. I tre punti incamerati nella trasferta del Meroni hanno permesso al Pofi di rimanere al quarto posto della classifica, a soli due punti dal Principato di Colli. La formazione di Monte San Giovanni Campano sarà attesa proprio Domenica prossima allo stadio Giacinto Ricci, una partita che potrebbe svelare le vere ambizioni delle due compagini. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il Signor Valenti, con lui abbiamo parlato della partita appena trascorsa e della prossima sfida, queste le sue dichiarazioni: “ E’ la mia seconda stagione al Pofi, sono ampiamente soddisfatto dei ragazzi, stanno facendo molto bene e nonostante diversi problemi che abbiamo dovuto fronteggiare siamo stati in gradi di compattarci e di trarre forza dagli episodi negativi. Per quanto riguarda la sfida di Domenica è stata molto dura, il Torrice a mio avviso è una dei team più forti, sia a livello tattico che tecnico, dunque possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti del risultato”. Infine Valenti si è espresso così per quanto riguarda il big match della settima giornata di ritorno: “Attendiamo a domicilio la terza forza del campionato, li affrontiamo a testa alta, consapevoli che non siamo una formazione che deve pensare al primo posto, semplicemente vogliamo fare bene, giocare partita dopo partita senza pretese, mettere in mostra un buon calcio e cercare di fare bella figura contro qualsiasi avversaria”. E noi siamo convinti che la formazione pofana ha tutte le caratteristiche per continuare a fare bene.

S.M.

