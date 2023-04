Calcio / Il Sora vince in casa del Certosa nel turno infrasettimanale

Il Sora conquista la 29esima vittoria stagionale, espugnando 0-2 il campo del Certosa nel turno infrasettimanale valido per la 31esima giornata di Eccellenza girone B. Big match tra prima e seconda deciso dalle reti nel finale di gara dei due cannonieri bianconeri Costantini (rigore) e Corsetti (punizione). Sora che sale a 87 punti in classifica, avvicinandosi sempre più al record dei 90, mentre il Certosa manca il colpo del ko nei confronti del Colleferro, che torna a -5 dal secondo posto e domenica arriverà al Tomei.

Mister Ciardi deve fare a meno di Evangelisti, Mastrantoni, Palombi, Tozzi e Simoncelli.

La prima conclusione è di marca sorana con Origlia che trova le mani del portiere di casa Marini a deviare in corner il suo tiro. A metà frazione il Certosa cresce e al 23′ Ferri manda fuori da ottima posizione. Nel finale di tempo è ancora pericoloso il Sora con Lapenna che sfiora la traversa.

Secondo tempo più acceso e ricco di episodi. Al 19′ Origlia non riesce ad insaccare l’ottimo cross di Jammeh, poi analogamente al primo tempo i padroni di casa danno il massimo per cercare il vantaggio. Al 22′ Ferri crossa per la testa di Jukic, che sfiora la traversa. Al 24′ il neo entrato Tursi non inquadra la porta da posizione favorevole. Così al 33′ arriva il vantaggio sorano con capitan Costantini che realizza il 14esimo gol stagionale, trasformando un calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Sganzerla. Il match praticamente finisce qua, con Corsetti che al 49′ mette la ciliegina sulla torta raddoppiando direttamente da calcio di punizione per il 21esimo gol in campionato, che rafforza la sua posizione di capocannoniere.

CERTOSA-SORA 0-2

CERTOSA: Marini, Paterni, Dovidio, Ferrari, Ciuferri, Passiatore, Ferri, Battisti (1’st Tursi), Jukic, Ciriachi (1’st Colasanti), Santelli (39’st Morgante). A disp.: Mosconi, Amici, Desideri, Mingote, Angelini, Colagrossi. All. Russo.

SORA: Vento, Fumagalli, Sganzerla, Prati (39’st Di Palma), Costantini, Giorgi, Pagliaroli (41’st Di Stefano), Jammeh (30’st Arduini), Corsetti, Origlia (41’st Paolucci), Lapenna. A disp.: Tatangelo, Tomasco, Cialone, Proia, Capogna. All. Ciardi.

ARBITRO: Brozzoni di Bergamo.

MARCATORI: 33’st rig. Costantini, 49’st Corsetti.

NOTE: ammoniti Colasanti, Dovidio, Jammeh; angoli 1-4; rec. 2’pt, 5’st.

COMUNICATO STAMPA