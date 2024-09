Calcio, il Sora vince ad Avezzano: i tifosi sognano

Il Sora sfata il tabù Avezzano, espugnando per 2-1 lo stadio Dei Marsi nella terza giornata di Serie D girone F e salendo al primo posto in classifica a quota 7 punti insieme a L’Aquila, Vigor Senigallia e Fossombrone, prossimo avversario al Tomei. Terza rimonta consecutiva dei bianconeri, che vanno sotto ad inizio di primo tempo, ma non si disuniscono come in passato, pareggiano con Fontana e nella ripresa completano il sorpasso con un gran gol di Jirillo su calcio di punizione

Mister Campolo, oltre che ad Orazzo, deve fare a meno anche di Spila e Diodati, infortunatisi in allenamento, e schiera la squadra con il 4-3-3, inserendo Pozzi a centrocampo e Stampete in attacco.

Al minuto 11 la partita si sblocca con il vantaggio dell’Avezzano: imbucata di Verna per Ferrari che trafigge Simoncelli, in uscita. Il Sora non molla e pian piano cresce. Al 24′ Fontana serve Stampete, tiro di poco fuori. Al 29′ arriva l’1-1 bianconero con il tap in vincente di testa di Fontana su respinta del portiere Esposito dopo una conclusione ravvicinata di Di Gilio. Al 39′ ancora Sora pericoloso: Fontana manca di poco la deviazione vincente, poi Bauco viene murato. Al 44′ si rivede l’Avezzano, che riparte veloce, cross dalla destra per la testa di Litteri, sponda per De Silvestro, che sfiora la traversa.

Nella ripresa il Sora parte bene e al 9′ va già vicino al gol: filtrante di Jirillo per Bauco, destro sul primo palo respinto da Esposito. Al 12′ bianconeri in vantaggio con una gran punizione dal limite di Jirillo che sorprende Esposito sul palo alla sua sinistra. Al 19′ ancora Jirillo da calcio piazzato serve Filì sul secondo palo, sinistro di poco alto. Al 30′ si vede l’Avezzano con una bomba su punizione del neo entrato Vantaggiato che sibila vicino alla traversa di Simoncelli. Il Sora si difende con i denti e potrebbe chiudere il match, mancando di poco i terzo gol come al 51′ con il neo entrato Fagotti che si invola in contropiede e manda di poco fuori.

Avezzano-Sora 1-2

Avezzano: Esposito, Ferrandino, Litteri (22’st Vantaggiato), De Silvestro (28’st Bolo), Verna, Onazi (13’st Tonelli), Filippini, Mascella (23’st Passewe), Alessi, Ferrari (42’st Menna), Senese. A disp.: Zamarion, Luciani, Lombardi, Bassini. All. Pagliarini.

Sora: Simoncelli, Ippoliti, Martey (36’st Orsi), Pozzi, Gemini, Filì, Di Gilio, Jirillo, Fontana (38’st Capparella), Stampete (16’st Fagotti), Bauco (42’st Roscioli). A disp.: Marricchi, Salviato, Pinto, Gentilforti, Tiganj. All. Campolo.

Arbitro: Leorsini di Terni.

Reti: 11′ Ferrari (A), 29′ Fontana (S), 12’st Jirillo (S).

Note: ammoniti Mascella (A), Ippoliti (A), POzzi (A); angoli 7-2; rec. 1’st, 6’st.

COMUNICATO STAMPA

Correlati