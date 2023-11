Calcio/ Il Sora torna alla vittoria in casa dopo due mesi battendo il Real Monterotondo di misura

Il Sora trova l’acuto nel finale di partita con Palma, battendo così 1-0 il Real Monterotondo, tornando a vincere in casa dopo due mesi e salendo a quota 16 punti in classifica dopo 13 giornate.

Mister Stefano Campolo deve rinunciare in difesa all’infortunato Ippoliti e allo squalificato Veron e mette inizialmente 5 under in campo con Vespa e il rientrante Mastrantoni in retroguardia.

Il Sora impatta bene la partita e al 3′ Jirillo sfiora il palo con un destro deviato. Dagli sviluppi del corner Gagliardi manda di poco alto. Al 15′ Gubellini, dentro l’area avversaria, ha la palla buona, ma spara alto. Dopo il buon avvio il Sora si spegne, con il Real che si difende bene e nel finale di primo tempo si rende pericoloso dalla bandierina. Al 36′ Meledandri, smarcato, colpisce di testa ma direttamente tra le braccia di Crispino e al 44′ il portiere bianconero effettua una strepitosa doppia parata salva risultato.

Nella ripresa il Sora, dopo un’occasione all’8′ con Tribelli che non inquadra la porta, Il Real Monterotondo è pericoloso in più occasioni. Al 10′ Manca entra nell’area sorana sulla sinistra, ma Crispino è ancora bravo a stopparlo in corner. Al 18′ ancora i romani con Napoleoni, che impegna Crispino sul primo palo direttamente da calcio di punizione. Al 22′ si rivede il Sora con Gubellini, che si gira in area di rigore e manda di poco alto sulla traversa. Al 29′ di nuovo pericolosi gli ospiti con manca, questa volta dalla destra, ma il suo tiro è deviato in angolo. Al 41′ l’episodio decisivo: Palma, entrato in campo da qualche minuto, su un retropassaggio pressa un difensore, rubandogli palla e depositandola in rete, beffando il portiere Benvenuti rimasto a mezza strada tra la porta e il compagno di squadra. Il Real cerca di reagire e al 46′ va vicino all’1-1 con il neo entrato Cuccioletta, che sfiora il secondo palo.

SORA-REAL MONTEROTONDO 1-0

Sora (4-2-3-1): Crispino ; Vespa, Gemini, Mastrantoni, Orsi; Fortunato (23’st Marsinano), Di Gilio; Gagliardi (20’st Blando), Jirillo (34’st Giordano), Tribelli; Gubellini (33’st Palma). A disp.: Salvati, Mascella, Paolucci, Fiammenghi, Casali. All. Campolo.

Real Monterotondo (4-3-1-2): Benvenuti; Malvestuto (44’st Cuccioletta), Primasso, Pasqui, Albanesi; Meledandri, Gianni, Manca; Cantiani; Taviani (25’st Capuano), Napoleoni. A disp.: Simionato, Macri, Calisto, Dragotto, Nardoni, Scaffidi, Riccucci. All. Polverini (squalificato, in panchina Stillo).

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: 41’st Palma (S).

Note: ammoniti Marsinano (S); angoli 2-6; rec. 0’pt, 5’st.

comunicato stampa