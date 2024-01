Calcio, il Sora torna alla vittoria dopo un ciclo negativo, battendo di misura il Vastogirardi

Il Sora torna a vincere dopo 5 turni di astinenza, battendo 1-0 il Vastogirardi nello scontro della 19esima giornata di Serie D girone F. decisivo il gol in avvio del giovane classe 2004 Lorenzo Didio alla sua seconda partita in maglia bianconera.

Il Sora parte bene e al 6′ Gubellini, da buona posizione, tira debolmente e il portiere ospite Cerroni blocca il pallone senza problemi. All’8 colpo di test di Didio di poco alto e al 9′ il Sora va in vantaggio: Fortunato ruba palla a centrocampo e lancia Gubellini, che avanza e tira in porta trovando la respinta di Cerroni, con Didio che raccoglie la palla vacante e insacca in rete.

Al 30′ ancora Sora pericoloso con un destro di Jirillo deviato parato a terra da Cerroni. Il Vastogirardi cerca di imbastire una reazione, ma è pericoloso solo al 38′ con una punizione di Ruggieri, su cui Simoncelli vola all’incrocio dei pali a deviare in corner.

Nella ripresa la gara diventa più nervosa, con l’arbitro che fatica a tenerla in mano. Il Sora parte ancora bene e al 3′ Mastrantoni lascia partire un tiro cross su cui nessuno riesce nella deviazione vincente. Al 13′ ci prova il neo entrato Tribelli direttamente da calcio punizione, ma il suo destro centrale è parato da Cerroni. Al 16′ gol annullato al Sora per un fuorigioco dubbio di Orazzo, che aveva insaccato una respinta di Cerroni su colpo di testa di Gubellini. Il Vastogirardi spinge, ma il Sora si difende bene. L’unica occasione dei molisani è al 7′ di recupero con Caon che manda a lato da ottima posizione, ma il guardalinee aveva sbandierato la sua posizione di fuorigioco.

Sora-Vastogirardi 1-0

Sora (3-5-2): Simoncelli; Gemini (1’st Tribelli), Orazzo, Veron F.; Ippoliti, Formicola 6,5 (34’st Blando), Mastrantoni, Fortunato, Jirillo; Didio 7 (26’st Vespa), Gubellini (40’st Veron N.). A disp. Salvati, Marsinano, Paolucci, Tordella. N., Iacuissi. All. Campolo.

Vastogirardi (4-3-3): Cerrone; Camara (34’st Iacovetta), Ruggieri, Visani (10’st Filì). Panaro; Iacullo, Acunzo (18’st Zuccherato), Antogiovanni (17’st Antonucci); Ramos Lopez (25’st Cesaroni), Fontana, Caon. A disp.: Servalli, Tocco, Anzalone, De Martino. All. Marmorini.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Rete: 9’pt Didio.

Note: ammoniti Gemini (S), Veron F. (S), Formicola (S), Gubellini (S), Iacullo (V); angoli 1-2; rec. 1’pt, 6’st.

COMUNICATO STAMPA