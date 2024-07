Calcio / Il Sora ingaggia l’attaccante Luigi Fontana

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio dell’attaccante classe 2000 Luigi Fontana proveniente dal Vastogirardi (Serie D).Per l’attaccante romano cresciuto nei settori giovanili di Savio e Lazio, nell’ultima stagione 5 reti e 5 assist con la maglia del Vastogirardi in serie D, categoria in cui ha collezionato oltre 180 presenze con le maglie di Latina, Trastevere, Follonica Gavorrano, Real Monterotondo e Vastogirardi. Con la maglia del Follonica Gavorrano nella stagione 2021/2022 ha alzato al cielo la Coppa Italia di serie D.Un innesto di esperienza, nonostante la giovane età, e valore per il reparto offensivo che sarà a disposizione di mister Stefano Campolo in vista dell’ormai prossima nuova stagione.