Calcio, il Sora dei record batte 2-1 la Pro Calcio Tor Sapienza

Il Sora batte 2-1 la Pro Calcio Tor Sapienza nella 26esima giornata di Eccellenza girone B e con la 25esima vittoria consecutiva stabilisce il nuovo record nazionale di categoria. Primo tempo al piccolo trotto, che si chiude sull’1-1, poi nella ripresa i bianconeri accelerano e si aggiudicano la vittoria davanti ad uno stadio Tomei gremito e festante, con l’amministrazione comunale che ha premiato patron Giovanni Palma e mister Alessio Ciardi prima del fischio d’inizio.

La prima occasione del match è per gli ospiti con una punizione insidiosa che impegna il portiere sorano Vento, costretto ad alzare il pallone sopra la traversa. Al 12′, però, è il Sora a passare in vantaggio con colpo di testa di Jammeh sul corner battuto da Palombi. Al 20′ il Tor Sapienza trova il pari in maniera rocambolesca: Ratushny si libera bene in area e tira, Vento respinge la palla che però carambola su Toncelli e finisce in rete per l’1-1. Il Sora cerca di riportarsi in vantaggio, ma gli ospiti si difendono bene e così i bianconeri ci provano dalla distanza con Palombi che impegna Maddalena, bravo ad alzare sopra la traversa la conclusione del numero 11.

Nella ripresa il Sora rientra in campo determinato a riportarsi in vantaggio e dopo pochi secondi Corsetti sfiora il palo su assist di Pagliaroli. Al 5′ tiro-cross dalla sinistra di Sganzerla respinto da Maddalena. Al 10′ il 2-1 bianconero con un gran gol di Palombi, che al limite dell’area avversaria stoppa con il destro e poi spara un siluro col sinistro che s’infila in rete. Il Sora potrebbe triplicare in un paio di occasioni, ma Maddalena è attento sia al 22′ sul destro di Pagliaroli, sia al 35′ sul tiro ravvicinato di Corsetti, che aveva duettato con Lapenna.

SORA-PRO CALCIO TOR SAPIENZA 2-1

SORA: Vento, Fumagalli (40’st Paolucci), Sganzerla, Lapenna, Costantini, Mastrantoni, Pagliaroli (47’st Arduini), Jammeh (40’st Giorgi), Corsetti, Origlia (34’st Di Stefano), Palombi (48’st Di palma). A disp: Simoncelli, Cialone, Prati, Tozzi. All. Ciardi.

PRO CALCIO TOR SAPIENZA: Maddalena, Anselmi, Marchizza, Cannizzo, Staffa, Parlagreco (40’st Mereu), Norcia, Berardi (38’st Corso), Toncelli (17’st Pietrini), Ratushny (24’st Ventura), Massi (34’st Nardini). A disp.: Testagrossa, Marinaro, Napolitano, Collacchi. All. Anselmi.

ARBITRO: L’Erario di Formia.

MARCATORI: 12’pt Jammeh (S), 20’pt Toncelli (T), 10’st Palombi (S).

NOTE: ammoniti Jammeh, Staffa, Berardi; angoli 7-2 ; rec. 1’pt, 4’st

COMUNICATO STAMPA