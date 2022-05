Calcio / Il Sora chiude il campionato con un 3-0 al Paliano. Adesso si concentra sui playoff

Il Sora chiude bene il campionato, battendo 3-0 il Città di Paliano nella 30esima giornata di Eccellenza girone C in un incontro che non aveva nulla da dire per la classifica, con il Sora secondo, qualificato ai playoff contro Anzio e W3 Maccarese (domani il sorteggio), e il Paliano che dovrà disputare il playout contro Vis Sezze o Audace (ci sarà uno spareggio) in trasferta.

I due mister fanno un ampio turnover in vista della fase post-campionato. Il Sora fa la partita e al 7′ un gran sinistro di Graziano costringe il portiere ospite Perri a volare per deviare in corner. All 11′ brutto infortunio per Perrone, che deve uscire dal campo, sostituito da la Porta. Al 22′ bella azione Belotti-Souare-Beugrè, con quest’ultimo che tira addosso al portiere in uscita bassa. Al 29′ Beugrè offre un buon pallone a Di Stefano, che trova la parata di Perri. Al 32′ il Sora va in vantaggio, proprio con il neo entrato La Porta, che risolve una mischia in area palianese. Al 37′ i bianconeri potrebbero raddoppiare, ma Perri respinge coi pugni il tentativo di Di Stefano.

Anche nella ripresa il Sora domina. Al 2′ Perri respinge un tiro di Pellegrino. All’8′ i bianconeri raddoppiano al termine di un’azione insistita: prima un destro dalla distanza di Souarè finisce largo, poi sull’azione seguente Di Stefano trova il 2-0. Al 12′ ancora Di Stefano fa doppietta personale, siglando il 3-0. Il numero 9 sorano avrebbe anche la palla per la tripletta, ma dopo una lunga corsa spara a lato. Il Sora insiste e al 20′ Beugrè sfiora il palo. Al 27′ scambio Beugrè-Souarè, gran destro deviato in corner da Perri. Al 35′ prima e unica occasione per il Paliano con Pintori che serve Fazi, tiro di poco a lato. Al 42′ il neo entrato Rossi sfiora il 4-0 con un numero in area palianese e al 46′ lo stesso Rossi sfiora il palo.

SORA-CITTA’ DI PALIANO 3-0

SORA: Simoncelli, Perrone (11’pt La Porta), Belotti, Sganzerla, Iannuzzi, Graziano, Beugrè, Pellegrino (22’st Di Francescantonio), Di Stefano (27’st Rossi), Criscuolo (1’st Camara), Souarè (31’st Vita). A disp.: Tomei, Ranellucci, De Fato, Cestrone. All. Ciardi.

CITTA’ DI PALIANO: Perri, Pepe, Conti (12’st Cristoferi), Alessandroni, Borgia, Romolo (33’st Tozzi), Pintori, Martinoli (21’st Ronci), Donnini (30’st Ercoli), Cesarini, Fazi. A disp.: Reali, Margagnoni, Cristini, Ziantoni, Macciocca. All. Russo.

ARBITRO: Teodoli di Aprilia.

MARCATORI: 32’pt La Porta (S), 8′ e 12’st Di Stefano (S).

NOTE: ammonito Criscuolo (S), angoli 7-0; rec. 4’pt, 1’st.

COMUNICATO STAMPA