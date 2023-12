Calcio, il Sora cade ad Avezzano per 1-0

Si interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi per il Sora, che cade per 1-0 ad Avezzano nella 17esima giornata del girone F di Serie D. Terza partita senza segnare per i bianconeri, che dopo aver subìto il gol ad inizio gara hanno sprecato diverse occasioni nella ripresa non riuscendo a raddrizzare il risultato. Il girone di andata si chiude così a quota 19 punti, con un +2 sulla zona playout.

Mister Stefano Campolo deve rinunciare allo squalificato Gemini e schiera i suoi con un 4-2-3-1 con Blando in cabina di regia e Gubellini, non al meglio della forma, inizialmente in panchina. Il Sora approccia bene il match, ma alla prima occasione è l’Avezzano a passare in vantaggio al 12′ con un bel destro di Ortolini dal limite dell’area. I bianconeri cercano di reagire, mai biancoverdi marsicani controllano bene il gioco, con la partita che a tratti è molto nervosa e spigolosa. Ne fa le spese Franco Veron, che viene ammonito. Il primo tempo si chiude così con l’Avezzano avanti 1-0.

Ad inizio ripresa doppio cambio per il Sora con mister Campolo che inserisce Menna e Gubellini al posto di Fortunato e di Tribelli, fattosi male per un intervento avversario, rinforzando così l’attacco bianconero. Le occasioni da rete aumentano e al 10′ il Sora potrebbe pareggiare, ma Gubellini manca il tap in vincente. Un minuto dopo è l’Avezzano che manca il raddoppio con Senesi che non insacca a porta praticamente sguarnita. Al 18′ ancora Sora pericoloso: cross di Jirillo, colpo di testa di Gubellini che finisce a lato. Al 21′ Jirillo ci prova su calcio di punizione, sfiorando la traversa. Al 24′ altra grossa occasione sciupata dal Sora con Palma, poi Jirillo viene atterrato nell’area di rigore marsicana, ma l’arbitro non interviene. I bianconeri continuano a premere fino alla fine ma il risultato non cambia.

AVEZZANO-SORA

AVEZZANO (3-4-3): Brusca; Ferrani, Damcevski (1’st De Lorenzo), Filippini; Rotondi, Mascella, Onazi (42’st Luciani), Ferrante (26’st Verna); Angelilli (44’st Cattaneo), Ortolini (42’st De Silvestro), Senesi. A disp.: Cultraro, Giacalone, Roberti, Marzuillo. All. Ferazzoli.

SORA (4-2-3-1): Simoncelli; Ippoliti, Orazzo, Veron F., Orsi; Di Gilio, Blando (20’st Formicola); Tribelli (1’st Gubellini), Fortunato (1’st Menna (22’st Marsinano), Jirillo (42’st Veron N.); Palma. A disp.: Salvati, Vespa, Mastrantoni, Paolucci. All. Campolo.

ARBITRO: Bonci di Pesaro.

MARCATORI: 12’pt Ortolini (A).

NOTE: ammoniti Brusca (A), Ferrani (A), Veron F.(S)

COMUNICATO STAMPA