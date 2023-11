Calcio, il Sora cade a L’Aquila, perde di misura per 1-0

Il Sora cade nel finale a L’Aquila nella decima giornata del girone F di Serie D. Fatale il gol di Banega a 6′ dalla fine dopo che i padroni di casa erano rimasti in dieci e i bianconeri avevano colto un palo con Jirillo.

Inizialmente mister Stefano Campolo ripresenta la stessa formazione che aveva pareggiato 2-2 contro l’Atletico Ascoli mercoledì scorso, con la sola eccezione di Palma al posto di Gubellini in attacco. Presenti più di 250 tifosi sorani, che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine.

Il Sora inizia bene, facendo la partita e al 6′ Di Gilio sfiora il palo con un tiro dal limite dell’area aquilana. Al 7′ Tribelli spara un destro a rientrare non trattenuto dal portiere, ma nessun bianconero è pronto a ribadire in rete. L’Aquila, con il nuovo allenatore Cappellacci in tribuna, viene fuori intorno alla mezz’ora di gioco e confeziona alcune palle gol. Al 30′ Galesio manca di poco la porta. Al 34′ ci prova Banegas, ma il suo tiro centrale è bloccato da Crispino. Al 37′ ancora Crispino in evidenza a smanacciare in corner un tiro-cross dalla fascia sinistra, poi nel seguente tiro dalla bandierina Brunetti sfiora la traversa con un colpo di testa.

Nella ripresa mister Campolo sostituisce subito Gagliardi con Mascella e poi all’11’ Palma con Gubellini, ma L’Aquila schiaccia i bianconeri nella propria area, ma senza essere mai veramente pericolosa. Al 26′ gli abruzzesi rimangono addirittura in dieci per il doppio giallo rimediato da Ouali e al 32′ il Sora va vicinissimo al vantaggio con Jirillo che timbra la base del palo con un gran sinistro dalla distanza. Questa è la sliding door della partita: dopo l’uscita dal campo di Mastrantoni al 30′ per un problema fisico e un tiro di poco alto di Gubellini, ben servito dal neo entrato Cancelli al 37′, L’Aquila, nonostante l’inferiorità si butta in avanti e al 39′ segna il gol partita con Banegas, che risolve una mischia in area sorana dopo una ripartenza dei padroni di casa in seguito ad una palla persa del Sora. I bianconeri si buttano in avanti alla ricerca del pari, ma non ci riescono e dopo 5′ di recupero arriva il triplice fischio finale. Domenica prossima allo stadio Tomei arriverà il Roma City, altra corazzata di questo girone F.

L’AQUILA-SORA 1-0

L’AQUILA: Michielin, Bellardinelli, Ouali, Cassese (15’ST Alessandretti), Angiulli (16’st Mantini), Del Pinto, Galesio (37’st Persiani), Banegas (44’st Lorenzoni), Sarritzu (22’st Carbonelli), Tavoni, Brunetti. A disp.: Raffaelli, Pietropaolo, Mastrone, Battistoni. All. Durastante.

SORA: Crispino, Ippoliti, Veron (44’st Di Prisco), Mastrantoni (30’st Vespa), Gemini, Jirillo, Di Gilio, Fortunato, Tribelli (21’st Cancelli), Gagliardi (1’st Mascella), Palma (11’st Gubellini). A disp.: Salvati, Belloisi, Giordano, Martey. All. Campolo

ARBITRO: Petraglione di Termoli.

MARCATORI: 39’st Banegas (A)

NOTE: espulso Ouali (A) al 26’st per doppia ammonizione; ammoniti Veron (S), Jirillo (S), Di Gilio (S), Ouali (A), Tavoni (A); angoli 2-3; rec. 1’st, 5’st.

