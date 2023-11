Calcio/ Il Roma City espugna il Tomei e batte il Sora per 2 reti a zero

Il Sora spreca le occasioni, il Roma City no e con due gol dopo la metà della ripresa espugna per 2-0 lo stadio Tomei nell’undicesima giornata di Serie D girone F. Nonostante la seconda sconfitta consecutiva i bianconeri restano fuori dalla zona playout. Partita spigolosa e nervosa, giocata su un terreno allentato dalla pioggia.

Mister Campolo, con l’indisponibilità di Mastrantoni al centro della difesa, opta per un 4-2-3-1 schierando inizialmente 5 under, con l’inserimento di Mascella a centrocampo.

Il Sora inizia bene e al 12′ Tribelli ha sui piedi la palla buona, ma il suo tiro di destro è alto sulla traversa. Al 21′ Sora vicino al gol con un tiro-cross deviato di Ippoliti su cui il portiere Di Chiara si fa trovare pronto respingendo, poi sugli sviluppi dell’azione si scontra con Tribelli, ma l’arbitro fa cenno di proseguire tra le proteste dei giocatori di casa che chiedevano un calcio di rigore. Al 24′ ancora bianconeri pericolosi con un colpo di testa di Jirillo che però non inquadra la porta. Al 32′ si vede il Roma City con un colpo di testa del capocannoniere Di Renzo che sfiora il palo alla destra di Crispino.

Anche nella ripresa partenza sprint del Sora, che però non riesce a concretizzare le palle gol. Al 6′ Orsi ha la palla buona sul sinistro, ma la sua conclusione è respinta da Di Chiara. Al minuto 8 lo stesso portiere romano si allunga bene a deviare in corner un destro velenoso di Tribelli. Al 20′ azione personale di Orsi che impegna Di Chiara, palla in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Gubellini manda di poco alto con la testa. Il Sora non riesce a segnare e al 23′ il Roma City va in vantaggio con il capocannoniere del girone Di renzo (9 reti, come tutto il Sora), che si smarca bene in area e con un tiro potente trafigge Crispino, che tenta la parata, ma non riesce a salvare. Al 35′ i romani raddoppiano con Gelonese, lesto a riprendere una respinta di Crispino e ad insaccare dal limite dell’area sorana con un tiro preciso. Il Sora accusa il colpo e non riesce a riaprire il match, che si chiude con la vittoria degli ospiti.

SORA-ROMA CITY 0-2

Sora (4-2-3-1): Crispino 6; Ippoliti 6, Gemini 5,5, Veron 5,5, Orsi 6,5; Mascella 6,5 (43’st Paolucci sv), Di Gilio 6; Tribelli 6,5, Fortunato 6 (41’st Martey sv), Jirillo 6 (28’st Palma sv); Gubellini 5,5. A disp.: Salvati, Vespa, Casali, Cancelli, Giordano, Belloisi. All. Campolo 6.

Roma City (3-5-2): Di Chiara 7; Scognamiglio 5,5, Codromaz 6 (5’st Fradella 6,5), Ferrante 6,5; Bekale 6, Gelonese 6,5, Capece 6, Bonello 5,5 (11’st Pellegrino 6), Todisco 6,5; Sparacello 5 (22’st Raffini 6), Di Renzo 7. A disp.: Tranquilli, Diniz, Cabella, Mancino, Vasco, Dato. All. Maurizi 6.

Arbitro: Orlandi di Siracusa.

Reti: 23’st Di Renzo (R), 35’st Gelonese (R).

Note: ammoniti Veron (S), Jirillo (S), Paolucci (S), Ferrante (R), Codromaz (R), Bonello (R); angoli 3-2; rec. 2’pt, 5’st.

COMUNICATO STAMPA