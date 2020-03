Calcio, girone I di prima categoria: l’isola Liri ritrova i tre punti

Nel girone I di prima categoria continuano la loro marcia trionfante le prime quattro della classe, vale a dire – nell’ordine – Guarcino, Isola Liri, Principato di Colli e Pofi. Le quattro formazioni, nella sesta giornata di ritorno hanno tutte vinto di misura, rispettivamente nei confronti di San Giovanni Incarico, Scalambra Serrone, Arnara e Torrice, avversari che si sono dimostrati tutte all’altezza della situazione e – nonostante la disparità di punti in classifica – in alcuni casi molto evidente, hanno dato filo da torcere alle pretendenti al salto di categoria. La capolista Guarcino si è sbarazzata di un coriaceo San Giovanni incarico grazie al gol decisivo di Fanella. Medesimi risultati per quanto riguarda il Pofi ed il Principato di Colli. I primi hanno avuto la meglio del Torrice di Sacchetti, grazie all’eurogol di Conti dalla bandierina del calcio d’angolo. Il Colli invece, frazione di Monte San Giovanni Campano, ha superato l’Arnara con il gol decisivo di Sementilli. Analizziamo infine, più nel dettaglio, la partita del Nazareth, dove i padroni di casa dell’Isola Liri attendevano la visita del Serrone. I biancorossi di Mizzoni, dopo aver disputato un brillante girone di andata, hanno avuto qualche incidente di percorso nelle prime partite del girone di ritorno. Gli isolani erano chiamati a riscattare le sconfitte delle precedenti settimane, subite per mano di Atletico Arpino e Pofi. La luce è tornata grazie alla doppietta di Paride Grossi, che ha ribaltato il vantaggio del Serrone, firmato da Sterbini. Tre punti che permettono all’Isola Liri di rimanere a quattro punti di distacco dal Guarcino di mister Di Rocco e fanno sperare ad una rimonta ancora possibile, quando mancano nove partite al termine del campionato e ben 27 punti a disposizione. Al termine del match queste le dichiarazioni rilasciateci dal trainer biancorosso: “ Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, l’impegno odierno non era dei più semplici, nonostante la posizione di classifica dei nostri avversari possa far pensare altro. Siamo stati bravi a reagire al gol di svantaggio ed abbiamo legittimato i tre punti con una prestazione maiuscola. Un plauso a tutta la squadra, che sta lavorando nella giusta direzione”. Infine, Mizzoni, si è espresso così in merito al prossimo turno di campionato: “ Martedì pomeriggio torneremo ad allenarci in vista dell’impegno interno contro il Torrice. All’andata vincemmo per tre a due al termine di una partita equilibrata, mi aspetto la massima concentrazione dai miei ragazzi, siamo consapevoli che le partite rimanenti saranno tutte difficili, ci aspettano nove finali”.

