Calcio / Girone D, Promozione, MSG Campano e Ferentino restano al comando della classifica

La venticinquesima giornata di campionato del girone D di Promozione ha confermato la forza delle ciociare Monte San Giovanni Campano e Ferentino, la vittoria sui rettangoli di gioco del Torre Angela e del Real Cassino, gli ha permesso di rimanere in testa al campionato a quota 56 punti. La squadra di Bottoni ha passeggiato sulle rovine degli avversari, dando vita ad un punteggio tennistico, 6 – 1 il finale, grazie alle doppiette di Virgili e Macciocca, ed ai sigilli di Carfora e Prisco. A cinque minuti dallo scadere gli ospiti hanno trovato il gol della bandiera su calcio di rigore realizzato da Mariotti. Ottima prestazione anche per gli amaranto, corsari sul terreno di gioco del Real Cassino. Tuttavia gli uomini di Pippnburg hanno faticato per tutto il primo tempo, conclusosi sul punteggio di uno a uno, al gol di Mazzocchella ha risposto Ambrifi, il numero 9 ferentinate si conferma il principale marcatore della squadra e sale a quota 16. Proprio nei minuti finali del primo tempo, l’espulsione di Rufo nelle file dei padroni di casa ha cambiato volto alla partita. Nella ripresa, il Ferentino, forte del vantaggio numerico ha dilagato, sugli scudi D’Arpino, autore di una doppietta e Regoli. Il Cassino è tornato a farsi vivo solamente nei minuti finali, fissando il punteggio sul definitivo 4 a 2. Le ciociare devono comunque stare in guardia, attese al varco dalla Lupa Frascati, che dista un solo punto, dopo la vittoria casalinga per 2 a 1 sull’Atletico Morena. Molto probabilmente, saranno queste formazioni a contendersi il primo posto, il quale garantirebbe l’accesso diretto in paradiso, quel paradiso chiamato Eccellenza. Ampiamente soddisfatti i mister delle capolista, al termine dei novanta minuti di gioco, Bottoni per Il MSG Campano e Pippnburg del Ferentino. Partiamo proprio dal mister dei gialloblu del MSGC, che si è espresso così ai nostri microfoni: “Stiamo facendo benissimo, non posso recriminare nulla a questa squadra, stiamo andando oltre ogni aspettativa, sarà sicuramente un campionato avvincente fino al termine dei giochi”. Dall’altra parte non è da meno l’entusiasmo di Francesco Pippnburg: “ Abbiamo meritato i tre punti, ma nonostante il risultato i nostri avversari si sono dimostrati all’altezza della situazione e per larghi tratti dell’incontro il gioco è stato equilibrato. Il nostro obiettivo rimane la conquista della prima posizione, non sarà sicuramente facile, perché oltre ad avere alle costole almeno tre avversarie di spessore, siamo anche impegnati in Coppa Lazio, il che potrebbe rivelarsi un ostacolo alla lunga, ha poi concluso Pippnburg, siamo comunque fiduciosi e consapevoli dei nostri mezzi, sarà battaglia fino alla fine”!

