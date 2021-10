Calcio giovanile, il Cassino diventa area di sviluppo Figc

Il Cassino Calcio diventa ufficialmente area dello sviluppo territoriale e parte attiva nell’attuazione del progetto “Evolution Programme” targato Figc. Ieri il passo decisivo – Proprio ieri la notizia è diventata realtà, al termine di un incontro avvenuto nella città martire tra alcuni rappresentanti federali e la dirigenza del settore giovanile azzurro, capitanata dal responsabile Giuseppe Di Prete. Il nutrito gruppo della federazione ha visitato le strutture sportive del club benedettino, assistendo poi anche agli allenamenti di alcune compagini impegnate in specifiche sedute di lavoro. Il programma – “Evolution Programme” è il Programma di Sviluppo Territoriale, coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico, che ha come obiettivo principale quello di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio. Alla base della proposta risultano rilevanti un nuovo approccio e una nuova metodologia con lo scopo di favorire la creazione di un ambiente in cui ogni giovane calciatore possa esprimersi al meglio. Un approccio innovativo finalizzato a rispondere alle necessità del progetto di sviluppo territoriale, cercando di mettere in rete lo staff tecnico nazionale con le realtà calcistiche operative nel territorio. E la Figc, nel Lazio meridionale, ha scelto il Cassino. L’orgoglio della dirigenza – Queste le parole rilasciate da Giuseppe Di Prete, responsabile del settore giovanile, e da Carlo Di Rollo, responsabile tecnico della scuola calcio: «Siamo orgogliosi – hanno commentato – perché il fatto di essere stati selezionati dalla Federazione per l’ “Evolution Programme” testimonia la bontà del nostro progetto e ne certifica, soprattutto, la qualità. In silenzio, attraverso la strada maestra del lavoro e del sacrificio, stiamo mettendo a disposizione dei nostri tesserati un numero sempre più elevato di strumenti che possano contribuire al meglio al loro percorso di crescita. Ripetiamo, siamo fieri e felici di questo ulteriore step che ci proietta in una dimensione di grande innovazione metodologica. I ragazzi se ne accorgeranno presto in campo, al pari dei nostri tecnici”.

