Calcio / Frosinone – Le parole di mister Fabio Grosso nella conferenza stampa che precede la gara con il Venezia

Mister Grosso, quale l’aspetto più importante da considerare per preparare la terza partita in nove giorni?

“Ricaricare le energie mentali e fisiche come stiamo provando a fare e ripresentarsi alla prossima gara nel migliore dei modi perché sono tutte sfide impegnative in questo campionato”.

Che avversario sarà il Venezia? E che approccio dovrà avere la sua squadra?

“Un avversario in salute nonostante l’ultimo risultato, un avversario che ha interpreti giovani, bravi, dinamici e tecnici. Una squadra che nelle ultime gare ha messo in difficoltà tante avversarie e che proverà a farlo anche con noi. Noi come facciamo sempre abbiamo provato a capire quali sono i punti di forza, cercare di scoprire qualche loro lato debole da attaccare”.

In cosa si differenzia il Venezia attuale con Vanoli in panchina da quello sconfitto all’andata di Javorcic?

“Comunque la rosa è importante, hanno perso dei giocatori importanti che avevano acquistato a gennaio però hanno tanti ragazzi di valore, sanno proporre un bel calcio. Faccio i complimenti al loro allenatore che ha saputo dare una bella identità. L’ultima gara l’hanno persa immeritatamente, avranno voglia di rivalsa ma noi abbiamo come sempre l’obiettivo di giocare una grande partita”.

Quante possibilità ci sono di vedere in campo domenica, la stessa formazione schierata contro la Spal? Ci saranno novità?

“Mazzitelli non ci sarà come Lulic. Gli altri saranno tutti a disposizione. Proveremo nelle prossime ore a capire quali saranno gli interpreti giusti da mandare in campo”.

Possiamo dire che domenica sarà importante quasi quanto una vittoria, mantenere la porta inviolata dopo i 4 goal subiti contro il Parma?

“E’ importante in tutte le gare, se mantieni la porta inviolata puoi portare a casa un risultato positivo. Noi abbiamo le qualità per poterli mettere in difficoltà”

La stagione di Turati è da top del ruolo in B. Quanti margini di miglioramento ha ancora il ragazzo e qual è la sua qualità migliore evidenziata quest’anno?

“Turati è un ragazzo con grandissime qualità, dal futuro roseo. Ha ampi margini di miglioramento, siamo convinti che possa migliorare cone sta facendo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio

foto archivio