Calcio / Frosinone – Cosenza 0-1, le parole di mister Grosso a fine gara

Mister, cosa è successo oggi?

“E’ successo che per vincere devi fare le prestazioni importanti, noi oggi l’abbiamo fatta meno di altre volte e loro hanno saputo resistere bene per poi vincerla. Si portano a casa una vittoria, presa nel momento nel quale noi non avremmo più dovuto lasciare spazio. In certe partite devi essere bravo a prenderti quello che il campo ti dà e invece ci siamo sbilanciati ed abbiamo preso questo gol in contropiede. Usciamo dal campo con amarezza che ci dovrà servire come insegnamento. Dobbiamo ritrovare le energie giuste e ripartire”.

Dalla tribuna si è avuta l’impressione che i suoi abbiano giocato sotto ritmo. A suo parere è una questione mentale o fisica?

“Non è una questione fisica. Le partite sono tutte difficili e in tutte devi essere lucido nella durata totale. Noi lo siamo stati meno del solito”.

La decisione di Moro per Mulattieri dall’inizio? Cosa si sono fatti Szyminski e Frabotta?

“Hanno avuto due infortuni ed anche Cotali aveva il labbro gonfio a fine primo tempo. Sono stati cambi forzati, per quanto riguarda la scelta iniziale ho semplicemente fatto… una scelta, come in passato avevo fatto al contrario. Mulattieri aveva anche preso una botta in allenamento. Ma ripeto, oggi la prestazione non è stata la migliore”.

Ad un certo punto non era il caso di accontentarsi o rientra nella mentalità del Frosinone andare sempre a cercare la vittoria?

“Non si tratta di accontentarsi. Si tratta di lucidità, capire che l’occasione la puoi costruire senza concedere il fianco agli avversari. Ora la bravura deve essere di prendere certe situazioni come insegnamento”.

Non abbiamo visto per niente il Frosinone in partita. Ci sono problemi?

“Una partita difficile, lo sapevamo prima e lo sappiamo ora che ci deve servire per il futuro”.

Sosta opportuna. Ci può essere una sorta di filo rosso che lega gli infortuni che ci stanno penalizzando o è solo una sfortunata coincidenza?

“Lavoreremo come abbiamo sempre lavorato. Gli infortuni sono tutti di tipologie differenti. Oggi avevamo comunque la possibilità di fare la nostra partita”.

E’ il momento della compattezza da parte di tutti…

“Noi l’abbiamo sempre avuta, c’è unità di intenti. Dobbiamo essere bravi ad affrontare il campionato al nostro massimo. Proveremo a rifarlo dalla prossima”.

Quanto ha inciso il nervosismo?

“Io non l’ho percepito affatto. Avevamo voglia di andare a cercare la vittoria”.

Oggi il Frosinone oggi ha concesso qualcosa al Cosenza, un po’ come accadde ad inizio stagione a Cittadella. C’è stata un po’ troppa euforia dopo il pari di Bari?

“Mi auguro che lei non le veda più le nostre partite (sorride…). Queste gare comunque sono toste, ribadisco i complimenti agli avversari. In determinati momenti non siamo stati quelli che sappiamo di essere”.

