Calcio / Eccellenza, un ottimo Sora batte 3-0 l’Atletico Vescovio

Un ottimo Sora batte 3-0 l’Atletico Vescovio, grazie ai gol di Besirevic (doppietta) e Chorinho, nella terza giornata di ritorno del girone B di Eccellenza e continua il suo momento positivo, salendo al settimo posto con 27 punti grazie al quarto risultato utile consecutivo, che incornicia un Gennaio d’oro: 10 punti in 4 partite, con 6 reti segnate e nessuna presa.Primo tempo combattuto e con poche emozioni, ma il risultato si sblocca nel finale. Il primo sussulto al 22′, qu ando Apredda ci prova dalla distanza, con il portiere ospite Alessandri che devia il pallone in corner. Al 27′ ancora Sora: piatto destro di Segura (nell’inedito ruolo di centrocampista basso davanti alla difesa, ottima la sua gara), nessun problema per Alessandri, che blocca a terra il tiro troppo centrale e debole. Il risultato si sblocca al 41′: cross di Liberti dalla destra sul secondo palo dove sbuca Besirevic, che con tuffo di testa infila l’angolino basso. Nel recupero, dopo il minuto dato dall’arbitro, ospiti vicini al pareggio con un colpo di testa che scavalca Lombardo, ma viene respinto prima della linea di porta

Il Sora raddoppia in apertura di secondo tempo. Al 6′ Chorinho infila l’angolino alla destra di Alessandri con un gran tiro dal limite dell’area. Al 9′ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Potenza, reo di un duro intervento su Apredda e al 20′ il Sora fa tris con Besirevic su assist di Marotta al termine di una grande azione dei bianconeri. Al 23′ si vede l’Atletico con un tiro di Amici, respinto da Lombardo. Il Sora potrebbe fare poker, ma Alessandri dice di no due volte: al 29′ a Chorinho su calcio di punizione e al 30′ ancora a Besirevic.

SORA CALCIO 1907-ATLETICO VESCOVIO 3-0

SORA CALCIO 1907: Lombardo, Cappellari (4’st El Hayadi), Marotta, Colangione, Segura, Orientale, Liberti (21’st Antonini), Cristiano (29’st La Rocca G.), Besirevic (38’st La Rocca L.), Chorinho (35’st Di Stefano), Apredda. A disp.: Ferrari, Bucciarelli, Cancelli, Del Prete. All. Ciardi.

ATLETICO VESCOVIO: Alessandri, Tancredi, Lunghi A. (15’st Criscuolo), Masi, Ciampini A., Amici (35’st Faccioli), Perozzi, Lunghi I., Potenza, Bornigia (31’st Ciprelli), Pietrobattista. A disp.: Giombetti, Dalla Palma, Apostoli, Ciampini L., Darif, Colapietro. All. Pandolfi.

ARBITRO: Musumeci di Cassino.

MARCATORI: 41’pt Besirevic, 6’st Chorinho, 20’st Besirevic.

NOTE: espulso Potenza (A) al 9’st per gioco falloso; ammoniti Liberti (S), El Hayadi (S), La Rocca G. (S), Lunghi A. (A), Ciampini A. (A), angoli 4-3; rec. 2’pt, 2’st.

