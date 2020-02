Calcio / Eccellenza, un grande Sora batte Itri 1-0

Il Sora Calcio 1907 continua la sua corsa espugnando per 1-0 lo stadio comunale di Itri nella quarta giornata di ritorno del girone B di Eccellenza.

Quinto risultato utile consecutivo senza subire reti con 13 punti totalizzati, che fanno salire i bianconeri a quota 30 punti al settimo posto in classifica. Decisivo il gol di Colangione nel finale di primo tempo, poi nella ripresa i bianconeri, in dieci dal 20′ per l’espulsione di Conteh (doppia ammonizione), sprecano l’occasione per chiudere il match, ma resistono al forcing dei padroni di casa.

Itri che deve rinunciare ad Iguaddou, mentre il Sora deve fare a meno di Cappellari. In avvio l’Itri aggredisce subito la partita. Al 10′ Onorato ci prova dalla distanza, ma Lombardo blocca senza problemi il suo sinistro. Al 19′ lo stesso Onorato, ben servito dall’ex Cano, manda a lato da ottima posizione con il destro. Il Sora, però, esce alla distanza, e già al 22′ si vede con un tentativo in rovesciata di Chorinho, parato da Frola. I bianconeri fanno la partita e al 36′ passano in vantaggio: punizione dalla fascia destra di Chorinho deviata contro la traversa, il pallone torna in campo e Colangione è il più lesto a insaccare in mischia.Nella ripresa l’Itri prova subito a pareggiare, ma al 5′ Lombardo respinge con i piedi il destro da posizione decentrata di Onorato. Al 13′ occasionissima per il raddoppio sorano: Chorinho riparte velocemente e serve Segura, che però spara addosso a Frola in uscita bassa. Al 15′ Chorinho supera Frola, ma la difesa di casa riesce a liberare. Al 20′ bianconeri in dieci con Conteh che becca il secondo giallo e viene così espulso. L’itri si butta all’assalto, ma il Sora, anche grazie ai cambi di mister Alessio Ciardi, resiste fino alla fine conquistando una vittoria meritata, festeggiata insieme ai circa 100 tifosi al seguito, che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine.

ITRI CALCIO-SORA CALCIO 1907 0-1

ITRI CALCIO: Frola, Sfavillante, Bagnara (33’st Di Trocchio), Bosco, Kanku, Formato, Onorato, Otero, Di Roberto, Cano, Rossi (21’st Quinto). A disp.: Germano, Pernarella, Parisella, Canale, De Santis, Marchionne, Campobasso. All. Ghirotto.

SORA CALCIO 1907: Lombardo, El Hayadi, Marotta, Colangione, Conteh, Orientale, Liberti, La Rocca G. (11’st Cristiano), Besirevic (25’st Antonini), Chorinho (47’st Di Stefano), Apredda (35’st Bucciarelli). A disp.: Ferrari, Spalvieri, Del Prete, Apredda, La Rocca L. All. Ciardi.

ARBITRO: Lupoli di Latina.

MARCATORE: 36’pt Colangione.

NOTE: espulso Conteh (S) al 20’st per doppia ammonizione; ammoniti Cano (I), Conte (S), Orientale (S), Lombardo (S); angoli 4-2; rec. 1’pt, 5’st.

