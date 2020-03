Calcio / Eccellenza: Sora, Arce e Morolo… AVANTI TUTTA

Il periodo invernale sorride alle formazioni ciociare impegnate nel girone B del campionato regionale di Eccellenza. Sora 1907, Morolo calcio e Arce 1932 continuano a fare bene e nell’ultima giornata di campionato centrano l’en plein. I bianconeri di Ciardi espugnano l’insidioso terreno di gioco del Paliano calcio, 2 a 1 il risultato finale grazie alla doppietta del brasiliano Chorinho, sempre a segno nelle ultime sei giornate di campionato e salito a quota 13 nella classifica dei marcatori. La rete decisiva è arrivata in piena zona cesarini, con il brasiliano che ha ribadito in rete dall’interno dell’area di rigore una conclusione respinta dall’estremo difensore avversario Esposito, facendo esplodere sugli spalti i supporters bianconeri, giunti in massa a Paliano per incitare i propri beniamini. Tre punti fondamentali per il Sora, che approfitta del pari del Gaeta contro l’Audace e si porta a tre lunghezze dai pontini, attesi Domenica prossima sul rettangolo di gioco del Tomei, per una sfida che potrebbe valere l’aggancio in classifica. I sorani sono in stato di grazia, sono ben nove i risultati utili consecutivi, la sconfitta non fa visita agli uomini di Ciardi dalla penultima giornata di andata, quando furono battuti per tre a uno dai cugini dell’Arce.Buon periodo di forma anche per i morolensi di Staffa, nelle ultime cinque gare di campionato la formazione lepina ha messo in cassaforte nove punti, frutto di tre pareggi e due vittorie, l’ultima arrivata Domenica scorsa sul campo amico del Nando Marocco, 2 a 1 ai danni del Formia, una diretta rivale per la salvezza. I tre punti, maturati grazie al gol di Marini al 18’ del secondo tempo, allontanano il Morolo dai bassifondi della classifica e lasciano ben sperare in chiave salvezza, con la concreta possibilità di evitare lo spauracchio dei playout. La testa ora è rivolta al prossimo difficile impegno di campionato, in trasferta sul campo del Casal Barriera, compagine in piena zona playoff ed in lotta per il salto di categoria. Ai morolensi l’arduo compito di gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di racimolare almeno un punto.Passiamo infine all’Arce, allenata dall’esperto Francesco Parisella ed uscito vittorioso per 3 a 2 in trasferta a Roma nei confronti del Campus Eur. Determinanti si sono rivelate le marcature di Pintori – autore di una doppietta – e Gallo, quest’ultimo grazie ad un rigore trasformato in piena zona recupero. Vittoria dedicata all’ex presidente Mario Pescosolido, venuto a mancare pochi giorni fa e che ebbe il merito di trascinare la squadra dalla seconda categoria all’attuale campionato di Eccellenza. Nel prossimo impegno di campionato si attende la visita del Paliano, formazione che arriverà sul sintetico del Lino De Santis con il coltello fra i denti e con la necessità di fare punti, altrimenti l’incubo retrocessione potrebbe materializzarsi.Questa la situazione di classifica dopo 25 incontri disputati.

Ausonia 50, Gaeta 43, Palestrina 42, Sora e Casal Barriera 40, Vis Sezze 39, Pro Cisterna e Astrea 37, Arce 33, Atletico Lodigiani e Morolo 32, Audace 31, Atletico Vescovio, Itri e Campus Eur 29, Formia 28, Paliano 26, Pontinia 15.

